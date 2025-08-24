Новое видео Metal Gear Solid Delta: Snake Eater подробно рассказывает об улучшениях и дополнениях ремейка

Metal Gear Solid Delta: Snake Eater, ремейк третьей игры серии, выйдет меньше чем через неделю. Портал IGN опубликовал новое видео, в котором более подробно представлены основные отличия ремейка от оригинальной игры, а также подробно описаны улучшения и дополнения.

Ремейк остаётся верным оригиналу: зоны по-прежнему разделены загрузочными экранами, используются те же звуки и реплики, и, хотя в нём есть переделанные кат-сцены, они сделаны в 1:1 по отношению к оригиналу.

Что касается улучшений, то управление было модернизировано. Теперь можно целиться и стрелять с помощью курков, а также использовать D-Pad для переключения оружия. Передвижение также стало более плавным, и теперь персонаж автоматически укрывается при касании стены.

Команда также добавила новые анимации CQC, которые меняются в зависимости от направления. Оружие также различается: например, патроны с транквилизатором падают постепенно. Радиостанцию ​​можно открыть, не выходя из игры, а для смены камуфляжа доступно быстрое меню.

Новые функции включают фоторежим, дополнительные коллекционные предметы, компас для ориентирования и более удобный и информативный интерфейс. Кроме того, теперь можно переключиться на 3D-камеру Subsistence.

Выход Metal Gear Solid Delta: Snake Eater запланирован на 28 августа для ПК, PlayStation 5 и Xbox Series X|S.