Новые скриншоты шпионского экшен-ремейка Metal Gear Solid 3

Компания Konami показала новую порцию скриншотов ремейка тактического шпионского экшена Metal Gear Solid Delta: Snake Eater. На них изображены примерно те же сцены, что были показаны в новом трейлере с прошедшей презентации Xbox Games Showcase. Все четыре скриншота касаются главного героя игры, Нейкеда Снейка.
В частности, на одном из скриншотов показан советский вертолет, а на другом - Снейк запечатлен с маской крокодила. Скриншоты соответствуют обещаниям Konami в точности перенести оригинальную игру на современные консоли, уделив особое внимание графике и звуку. В игре будет сохранена оригинальная озвучка, а также оригинальный сюжет.
Оригинальная игра была шпионским триллером о холодной войне, события которого происходили в вымышленных джунглях СССР. Одна из главных фишек игры заключалась в том, что для выживания Снейку нужно было есть пищу, что вынуждало его охотиться на местных диких животных. Так, в Metal Gear Solid 3 крокодилы - одни из самых свирепых врагов в игре, атакующие Снейка своими хвостами или кусающие его за ногу.
Ремейк Metal Gear Solid 3 Snake Eater разрабатывается на движке Unreal Engine 5. Как ожидается, игра выйдет на PC, PlayStation 5 и Xbox Series X|S.
Красота // Миша Силовичков