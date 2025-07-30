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Metal Gear Solid Delta: Snake Eater 17.11.2004
Экшен, Адвенчура, Шутер, Стелс, Тактика, От третьего лица
8.6 576 оценок

Новый ролик Metal Gear Solid Delta: Snake Eater демонстрирует стелс-костюм Peace Walker в действии

monk70 monk70

Участники Gamescom получат возможность опробовать Metal Gear Solid Delta: Snake Eater в новой демоверсии перед её выходом. Тем временем Konami продолжает выпускать новые игровые ролики, последний из которых демонстрирует стелс-костюм из Metal Gear Solid: Peace Walker в действии.

Этот костюм, входящий в набор дополнений Sneaking, который входит в цифровое издание Deluxe, делает ваши шаги тише. Это не самый впечатляющий бонус, но, как показывает ролик, привлечь внимание охранника, чтобы обойти его, установить взрывчатку и направить его к ней, становится тривиальной задачей. Конечно, это подразумевает, что без костюма они будут гораздо внимательнее прислушиваться к вашим шагам.

Metal Gear Solid Delta: Snake Eater выходит 28 августа на Xbox Series X/S, PS5 и ПК.

17
6
Комментарии: 6
Ваш комментарий
Roayal cat

Ну и кого они хотят этим впечатлить в MGSV и покруче можно было делать

9
Pravdarub

Если бы сам MGS 5 не был такой же скучной нудятиной уровня far cry 2...Первый провал Корзины.

demanik1

0:34 стэлзззз

1
MaxBlacksmith

Стелс без коробки - не канон.

1
особака

Кодзима гений.. если вот это смог кому-то продать.

1
Pravdarub

Одна из лучших серий игр эва.