Новый ролик Metal Gear Solid Delta: Snake Eater демонстрирует стелс-костюм Peace Walker в действии

Участники Gamescom получат возможность опробовать Metal Gear Solid Delta: Snake Eater в новой демоверсии перед её выходом. Тем временем Konami продолжает выпускать новые игровые ролики, последний из которых демонстрирует стелс-костюм из Metal Gear Solid: Peace Walker в действии.

Этот костюм, входящий в набор дополнений Sneaking, который входит в цифровое издание Deluxe, делает ваши шаги тише. Это не самый впечатляющий бонус, но, как показывает ролик, привлечь внимание охранника, чтобы обойти его, установить взрывчатку и направить его к ней, становится тривиальной задачей. Конечно, это подразумевает, что без костюма они будут гораздо внимательнее прислушиваться к вашим шагам.

Metal Gear Solid Delta: Snake Eater выходит 28 августа на Xbox Series X/S, PS5 и ПК.