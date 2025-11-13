Обновление MGS Delta Snake Eater версии 1.2.2 вносит улучшения в боевую систему и баланс в режиме "Охота на лис"

Вышло последнее обновление для Metal Gear Solid Delta: Snake Eater версии 1.2.2, нацеленное в первую очередь на соревновательный онлайн-режим игры «Охота на лис». Этот патч вносит ряд точных изменений в оружие, условия на карте и основные системы многопользовательского режима, чтобы обеспечить более сбалансированные и последовательные сражения.

В то время как основная кампания получает лишь незначительные исправления ошибок и общие изменения, направленные на повышение стабильности и согласованности игрового процесса, не меняя при этом оригинальный дизайн игры, в режиме «Охота на лис» представлен более широкий набор стратегических изменений.

Среди примечательных изменений — постоянный туман на карте «Священный сад», который существенно повлияет на видимость и стратегию скрытности, а также пересмотр проблемных точек появления в той же области. Важно отметить, что патч включает в себя множество изменений урона для различных видов оружия, чтобы сделать боевые взаимодействия более справедливыми и надёжными. Выстрелы в голову и оружие ближнего боя НОЖ теперь наносят увеличенный урон, а также повышен урон пистолета-пулемёта Sz 336 и дробовика S1000 при стрельбе по рукам и ногам. Эти изменения в совокупности направлены на повышение боеспособности режима «Охота на лис».