Очки в Metal Gear Solid Delta: Snake Eater имеют уникальные отличительные черты

Konami продолжает продвигать Metal Gear Solid Delta: Snake Eater, долгожданный ремейк Metal Gear Solid 3 2004 года, используя несколько уникальных способов. В последнем геймплейном ролике был показан скрытный костюм Peace Walker, который приглушает звук шагов, а на этот раз демонстрируется отличительный признак в виде очков.

В дополнение к костюму учёного (который в определённый момент играет роль в игровом процессе), у них, как сообщается, есть «уникальная отличительная черта». При достаточном увеличении можно заметить значок «Дельта» сбоку каждой линзы. Он едва заметен, но значение слова «Дельта» и причина, по которой Konami решила назвать ремейк именно так, остаются неизвестными.

Очки входят в набор дополнений «Скрытность», доступный в цифровом подарочном издании вместе с другими костюмами. Он также предоставляет 48 часов раннего доступа, позволяя фанатам начать игру раньше.

Metal Gear Solid Delta: Snake Eater выйдет 28 августа на Xbox Series X/S, PS5 и ПК.