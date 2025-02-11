Официальный магазин Konami подтвердил дату выхода Metal Gear Solid Delta: Snake Eater

«Metal Gear Solid Delta: Snake Eater выйдет 28 августа 2025 года, но ваша следующая миссия уже началась», - можно прочитать на странице официального магазина Konami, посвященной атрибутике, приуроченной к выходу игры. Данное подтверждение даты релиза, которая появилась на днях из-за утечки информации из PlayStation Store, очень важно, в том числе и потому, что оно исходит из очень авторитетного источника.

Опять же, это может быть каким-то недоразумением, но, как правило, двум разным магазинам сложно совершить одну и ту же ошибку. Кроме того, в одном случае речь идет о магазине самого издателя, а в другом - одного из самых крупных производителей аппаратного обеспечения в консольном секторе.

Итак, несмотря на отсутствие официального анонса, информация выглядит вполне правдоподобно. По крайней мере, такая вероятность очень велика.

В остальном же напомним, что Metal Gear Solid Delta: Snake Eater находится в разработке для PC, Xbox Series X/S и Playstation 5.