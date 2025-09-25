Онлайн-режим Fox Hunt в Metal Gear Solid: Delta Snake Eater появится 30 октября

Компания Konami объявила дату выхода сетевого режима Fox Hunt в Metal Gear Solid Delta Snake Eater. Многопользовательский режим будет доступен через несколько недель для всех обладателей игры. Релиз Fox Hunt состоится 30 октября.

По описанию Fox Hunt - это совершенно уникальный сетевой опыт, в котором используются основные элементы, заложенные в основу геймплея Snake Eater, а именно навыки выживания и маскировки. При этом игра использует некоторые правила Metal Gear Online и предлагает разнообразный и увлекательный геймплей как для новичков, так и для «бывалых» игроков, и все это на том же графическом движке, что и Metal Gear Solid Delta Snake Eater.

Также на Tokyo Game Show компания Konami поделилась дополнительными деталями касательно режима Fox Hunt, подтвердив поддержку 12 игроков, трех различных типов арен (включая джунгли) и двух типов миссий, которые можно выбирать случайным образом для каждого матча.