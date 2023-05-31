Metal Gear Solid Delta: Snake Eater 17.11.2004
9 379 оценок

От успеха ремейка Metal Gear Solid 3 будет зависеть судьба всей серии

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Gutsz
Новости

После череды неподтвержденных слухов, мир все же увидел официальный анонс обновленного издания Metal Gear Solid 3. Японские разработчики из Konami обещают подарить игрокам визуальное переосмысление легендарного стелс-экшена, дополнительно сопроводив его множеством других улучшений. В недавнем разговоре с журналистами представители компании признались, что делают серьезную ставку на ремейк Metal Gear Solid 3. От успеха этой игры будет зависеть будущей всей серии.

Как пояснили в Konami, руководство компании и все разработчики осознают важность Metal Gear Solid 3, а также принимают культовый статус игры среди игрового сообщества. Из-за большого желания поклонников франшизы, было принято решение начать именно с ремейка третьей части франшизы, которая по сюжету является отправной точкой всех событий серии Metal Gear и показывает рождение Большого Босса.

Прямо сейчас разработчики заняты созданием ремейка Metal Gear Solid 3, однако уже сейчас они размышляют над другими играми в серии. В Konami не исключает выпуск ремейков других частей, однако их судьба будет зависеть от успешности предстоящего проекта и запросов со стороны игроков.

Представители Konami журналистам дали четко понять, что обновленная Metal Gear Solid 3 станет определяющим звеном для развития франшизы на ближайшее годы и, возможно, десятилетия. Ремейк создается для ПК и консолей, но пока не имеет даты релиза.

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Комментарии: 5
Ваш комментарий
askazanov

Успех будет, если качественно подойдут к ремейку, как в resident evil 4.

8
sinmaxxx

так, каджимбу не позвали, игру не переозвучили, разработкой занимаются стажеры времен оригинальной игры, которые с того времени не достигли примерного ничего и уже по классике какие-то непонятные чуваки на аутсорсе. даже и не знаю.

0
N1k3_22

От качества ремейка - будет зависеть успех ремейка

От серьёзности, понимания, ответственности разработчиков ремейка - будет зависеть качество ремейка

3
comendant

Игруха делается без Кодзимы все всё равно не странно если в титрах его не будет

0
Ashley33

ну тут все логично - если это будет оригинал в новой графике - это будет успех. Если это будет стоить НЕ 60 баксов, а адекватно - это будет успех. И если это будет успех - это и за 60 баксов не грех взять. Но лучше за 30

0