От успеха ремейка Metal Gear Solid 3 будет зависеть судьба всей серии ©

После череды неподтвержденных слухов, мир все же увидел официальный анонс обновленного издания Metal Gear Solid 3. Японские разработчики из Konami обещают подарить игрокам визуальное переосмысление легендарного стелс-экшена, дополнительно сопроводив его множеством других улучшений. В недавнем разговоре с журналистами представители компании признались, что делают серьезную ставку на ремейк Metal Gear Solid 3. От успеха этой игры будет зависеть будущей всей серии.

Как пояснили в Konami, руководство компании и все разработчики осознают важность Metal Gear Solid 3, а также принимают культовый статус игры среди игрового сообщества. Из-за большого желания поклонников франшизы, было принято решение начать именно с ремейка третьей части франшизы, которая по сюжету является отправной точкой всех событий серии Metal Gear и показывает рождение Большого Босса.

Прямо сейчас разработчики заняты созданием ремейка Metal Gear Solid 3, однако уже сейчас они размышляют над другими играми в серии. В Konami не исключает выпуск ремейков других частей, однако их судьба будет зависеть от успешности предстоящего проекта и запросов со стороны игроков.

Представители Konami журналистам дали четко понять, что обновленная Metal Gear Solid 3 станет определяющим звеном для развития франшизы на ближайшее годы и, возможно, десятилетия. Ремейк создается для ПК и консолей, но пока не имеет даты релиза.