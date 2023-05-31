От успеха ремейка Metal Gear Solid 3 будет зависеть судьба всей серии

После череды неподтвержденных слухов, мир все же увидел официальный анонс обновленного издания Metal Gear Solid 3. Японские разработчики из Konami обещают подарить игрокам визуальное переосмысление легендарного стелс-экшена, дополнительно сопроводив его множеством других улучшений. В недавнем разговоре с журналистами представители компании признались, что делают серьезную ставку на ремейк Metal Gear Solid 3. От успеха этой игры будет зависеть будущей всей серии.
Как пояснили в Konami, руководство компании и все разработчики осознают важность Metal Gear Solid 3, а также принимают культовый статус игры среди игрового сообщества. Из-за большого желания поклонников франшизы, было принято решение начать именно с ремейка третьей части франшизы, которая по сюжету является отправной точкой всех событий серии Metal Gear и показывает рождение Большого Босса.
Прямо сейчас разработчики заняты созданием ремейка Metal Gear Solid 3, однако уже сейчас они размышляют над другими играми в серии. В Konami не исключает выпуск ремейков других частей, однако их судьба будет зависеть от успешности предстоящего проекта и запросов со стороны игроков.
Представители Konami журналистам дали четко понять, что обновленная Metal Gear Solid 3 станет определяющим звеном для развития франшизы на ближайшее годы и, возможно, десятилетия. Ремейк создается для ПК и консолей, но пока не имеет даты релиза.
Успех будет, если качественно подойдут к ремейку, как в resident evil 4.
так, каджимбу не позвали, игру не переозвучили, разработкой занимаются стажеры времен оригинальной игры, которые с того времени не достигли примерного ничего и уже по классике какие-то непонятные чуваки на аутсорсе. даже и не знаю.
От качества ремейка - будет зависеть успех ремейка
От серьёзности, понимания, ответственности разработчиков ремейка - будет зависеть качество ремейка
Игруха делается без Кодзимы все всё равно не странно если в титрах его не будет
ну тут все логично - если это будет оригинал в новой графике - это будет успех. Если это будет стоить НЕ 60 баксов, а адекватно - это будет успех. И если это будет успех - это и за 60 баксов не грех взять. Но лучше за 30