Открылся предварительный доступ к Metal Gear Solid Delta: Snake Eater: у ремейка культовой части нет защиты Denuvo

26 августа открылся предварительный доступ к Metal Gear Solid Delta: Snake Eater — ремейку легендарной третьей части культовой серии. Владельцы Deluxe-издания и пользователи ПК, желающие опробовать игру до покупки, уже могут примерить роль Нейкид Снейка и отправиться в советские леса Целиноярска, а полноценный релиз для всех остальных игроков состоится 28 августа.
Проект от Konami и студии Virtuos воссоздаёт оригинальную историю 2004 года. Сюжет остался неизменным: оперативник FOX отправляется спасать учёного Соколова, но миссия быстро перерастает в борьбу за предотвращение ядерной войны.
Ремейк работает на Unreal Engine 5 — графика, анимации и звук были значительно улучшены, а механики адаптированы под современные стандарты, при этом разработчики сохранили постановку катсцен, озвучку и структуру локаций.
Delta также получила бонусные режимы: на PS5 это Snake vs Monkey с героями Ape Escape, на Xbox Series X|S — Snake vs Bomberman. Позже, осенью, появится онлайн-режим Fox Hunt.
Metal Gear Solid Delta: Snake Eater уже доступен на PS5, Xbox Series X|S и ПК, возвращая игроков в легендарную историю в новом техническом облике.
На рутрекере уже дали скидку в 100%
Все хейтеры Денувы сказали Конами "спасибо, что без денувы" и пошли качать с торрента xD
Если бы она хотя бы гифтовалась в российский стим - я бы заплатил. А так…
Поднять флаг!
И в чём подвох?
94гб бесплатно у добрых людей
Идёт 2025 год... за макс. 60 кадров уже минус балл игре.
Просто гоvнище, рефаунд сделал в стиме. 60 фпс, мыло и широкоформатное разрешение не поддерживает, тупо обмылок
Очень странно что они не стали денуво пихать но цена у игры конечно конь, Unreal Engine 5+ если бы ещё денуво добывали бы то ещё больше стартеров было бы.
3 тыщи в казахстанском и украинском стиме, по нынешним временам не так уж и мало но явно не конь
100% ранний доступ... фулл демо версия так сказать
Хорошо. Платить 80 евро за переработанную графику 20-летней игры что-то совсем не заходит.
Плохо. Тогда вам и играть не надо.
Она стоит всего то 3000 рублей за делюкс версию и 2800р за обычную. Если перевести в евро то будет 31 евро и 29 евро
Она продается в ру регионе ? Нет. Ну и пусть идут...