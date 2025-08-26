Открылся предварительный доступ к Metal Gear Solid Delta: Snake Eater: у ремейка культовой части нет защиты Denuvo

26 августа открылся предварительный доступ к Metal Gear Solid Delta: Snake Eater — ремейку легендарной третьей части культовой серии. Владельцы Deluxe-издания и пользователи ПК, желающие опробовать игру до покупки, уже могут примерить роль Нейкид Снейка и отправиться в советские леса Целиноярска, а полноценный релиз для всех остальных игроков состоится 28 августа.

Проект от Konami и студии Virtuos воссоздаёт оригинальную историю 2004 года. Сюжет остался неизменным: оперативник FOX отправляется спасать учёного Соколова, но миссия быстро перерастает в борьбу за предотвращение ядерной войны.

Ремейк работает на Unreal Engine 5 — графика, анимации и звук были значительно улучшены, а механики адаптированы под современные стандарты, при этом разработчики сохранили постановку катсцен, озвучку и структуру локаций.

Delta также получила бонусные режимы: на PS5 это Snake vs Monkey с героями Ape Escape, на Xbox Series X|S — Snake vs Bomberman. Позже, осенью, появится онлайн-режим Fox Hunt.

Metal Gear Solid Delta: Snake Eater уже доступен на PS5, Xbox Series X|S и ПК, возвращая игроков в легендарную историю в новом техническом облике.