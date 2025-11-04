Патч 1.21 для Metal Gear Solid Delta исправил производительность на PS5 Pro, обеспечив стабильные 60 к/с

Metal Gear Solid Delta: Snake Eater получила значительное повышение производительности на PlayStation 5 Pro. Последний патч устраняет существенные технические проблемы, препятствовавшие запуску игры. Согласно последнему анализу подкаста Digital Foundry, патч 1.21 наконец-то стабилизировал частоту кадров и представил новые графические настройки, значительно улучшив игровой процесс для владельцев PS5 Pro.

В патче появились режимы «Качество» и «Производительность». В то время как режим «Качество» сохраняет прежние высокие настройки графики и разрешения, новый режим «Производительность» снижает некоторые настройки для достижения более плавного игрового процесса. Во время тестирования версия Pro показала прирост до 15 кадров в секунду в требовательных условиях, таких как болото в начале главы Virtuous Mission. Обновление также повышает стабильность, устраняя необходимость в использовании дисплея с переменной частотой обновления (VRR) для маскировки колебаний производительности — значительный шаг вперёд для игроков, использующих стандартные настройки.

Тем не менее, аналитики Digital Foundry отметили, что не все проблемы решены. В игре по-прежнему наблюдаются заметные проседания кадров во время интенсивных боев и сцен с предупреждениями о врагах, где частота кадров может опускаться до середины 40 кадров в секунду из-за ограничений процессора. «Как только активируется ИИ, влияние на производительность становится заметным», — сказал Джон Линнеман, назвав это «проблемой узкого места процессора», связанной со сложной системой поведения врагов. Он предложил Konami реализовать режим вывода 120 Гц и ограничение в 30 кадров в секунду для повышения общей плавности и стабильности.