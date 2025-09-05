ЧАТ ИГРЫ
на главную
об игре
Metal Gear Solid Delta: Snake Eater 17.11.2004
Экшен, Адвенчура, Шутер, Стелс, Тактика, От третьего лица
8.4 797 оценок

Патч Metal Gear Solid Delta: Snake Eater исправляет ошибку с наградой за GA-KO и различные сбои

monk70 monk70

Для Metal Gear Solid Delta: Snake Eater от Konami доступно новое обновление, которое, несомненно, понравится коллекционерам GA-KO. Те, кто не получил награду за сбор 64 уток, должны увидеть исправление этой проблемы, как и большинства ошибок, приводящих к сбоям.

Где найти всех 64 уточек ГА-КО в Metal Gear Solid Delta: Snake Eater

Также были обновлены модели и текстуры в «определённых сценах». Наконец, в разделе «Управление» в настройках доступен новый параметр камеры, позволяющий игрокам инвертировать горизонтальный вид.

Konami также работает над другими проблемами, включая поддержку дисплеев с соотношением сторон 21:9 на ПК, выбор предпочтительного режима рендеринга на PS5 Pro, улучшение стабильности и многое другое. Дата выхода пока не объявлена, поэтому следите за обновлениями.

Исправления версии 1.1.3

  • Добавлена ​​опция «Инвертированный вид камеры (горизонтальный)». (Эту настройку можно найти в меню «Управление» в разделе «Параметры»).
  • Исправлена ​​ошибка, из-за которой игроки могли не получить награду за сбор всех GA-KO.
  • Обновлены текстуры и модели в некоторых сценах. После изучения полученных отчётов решено большинство проблем, которые могли приводить к сбоям игры.
  • Незначительные исправления ошибок и доработки.

Разработчики активно изучают и работают над следующими проблемами:

  • (Steam) Поддержка дисплеев с соотношением сторон 21:9 (за исключением демонстрационных сцен).
  • (Steam) Внутриигровая функция для проверки системных характеристик.
  • (PlayStation 5) Возможность выбора предпочтительного режима рендеринга при игре на PlayStation 5 Pro.
  • (Все платформы) Повышение общей стабильности производительности.

Metal Gear Solid Delta: Snake Eater доступна для Xbox Series X/S, PS5 и ПК.

4
1
Комментарии: 1
Ваш комментарий
чиголбери

А где сам патч скачать, ё ба со