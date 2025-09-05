Патч Metal Gear Solid Delta: Snake Eater исправляет ошибку с наградой за GA-KO и различные сбои

Для Metal Gear Solid Delta: Snake Eater от Konami доступно новое обновление, которое, несомненно, понравится коллекционерам GA-KO. Те, кто не получил награду за сбор 64 уток, должны увидеть исправление этой проблемы, как и большинства ошибок, приводящих к сбоям.

Также были обновлены модели и текстуры в «определённых сценах». Наконец, в разделе «Управление» в настройках доступен новый параметр камеры, позволяющий игрокам инвертировать горизонтальный вид.

Konami также работает над другими проблемами, включая поддержку дисплеев с соотношением сторон 21:9 на ПК, выбор предпочтительного режима рендеринга на PS5 Pro, улучшение стабильности и многое другое. Дата выхода пока не объявлена, поэтому следите за обновлениями.

Исправления версии 1.1.3

Добавлена ​​опция «Инвертированный вид камеры (горизонтальный)». (Эту настройку можно найти в меню «Управление» в разделе «Параметры»).

Исправлена ​​ошибка, из-за которой игроки могли не получить награду за сбор всех GA-KO.

Обновлены текстуры и модели в некоторых сценах. После изучения полученных отчётов решено большинство проблем, которые могли приводить к сбоям игры.

Незначительные исправления ошибок и доработки.

Разработчики активно изучают и работают над следующими проблемами:

(Steam) Поддержка дисплеев с соотношением сторон 21:9 (за исключением демонстрационных сцен).

(Steam) Внутриигровая функция для проверки системных характеристик.

(PlayStation 5) Возможность выбора предпочтительного режима рендеринга при игре на PlayStation 5 Pro.

(Все платформы) Повышение общей стабильности производительности.

Metal Gear Solid Delta: Snake Eater доступна для Xbox Series X/S, PS5 и ПК.