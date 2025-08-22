Первые тесты Metal Gear Solid Delta на PS5 и PS5 Pro выявили проблемы с производительностью

В сети появились первые технические разборы ремейка Metal Gear Solid 3: Snake Eater, разрабатываемого на движке Unreal Engine 5. Судя по опубликованным материалам, на данном этапе версия игры для консолей PlayStation демонстрирует нестабильную производительность.

На стандартной PlayStation 5 игрокам предложены два графических режима. В режиме Производительность, который нацелен на 60 кадров в секунду, наблюдаются частые и значительные падения частоты. В некоторых сценах, особенно во время взрывов, производительность может снижаться до 30 FPS, что делает геймплей менее плавным. Режим Качество ориентирован на 30 FPS, однако и здесь не все гладко. Отмечаются просадки ниже целевого показателя и неравномерное время кадра, что может вызывать ощущение прерывистости изображения.

На более мощной PlayStation 5 Pro разработчики предложили единый графический режим с использованием технологии масштабирования изображения PSSR. Несмотря на возросшую мощность консоли, текущая версия игры не всегда показывает преимущество над базовой PS5. В некоторых сценах стандартная PS5 в режиме Производительность демонстрирует более высокую частоту кадров, чем PS5 Pro. При этом версия для новой консоли также подвержена падениям производительности до 30 FPS в сложных сценах.

Дополнительно отмечается, что технология PSSR может создавать визуальные артефакты в виде шумов и мерцания на некоторых объектах. Учитывая общую нестабильность, некоторые аналитики задаются вопросом, почему разработчики не добавили промежуточный режим на 40 FPS, который мог бы стать компромиссным решением.

На основе текущего анализа можно предположить, что для получения стабильной частоты кадров в Metal Gear Solid Delta: Snake Eater пользователям, вероятно, придется дождаться обновлений или рассмотреть версию для ПК.