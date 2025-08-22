PlatinumGames переосмыслила скрытую мини-игру Guy Savage в ремейке Metal Gear Solid 3

Разработчики из PlatinumGames, известные по Metal Gear Rising: Revengeance, приняли участие в создании Metal Gear Solid Delta: Snake Eater и переработали культовую мини-игру Guy Savage, которая ранее была доступна только в PS2-версии оригинала. Доступ к обновлённой версии открывается после полного прохождения игры или через сохранение после сцены пытки Снейка в Грозном Граде.

Изначально Guy Savage задумывалась как демо-версия отдельного проекта, но в итоге осталась эксклюзивным бонусом. В сети уже появились первые записи геймплея, показывающие, как PlatinumGames сохранила дух оригинальной мини-игры, но придала ей современное звучание. Этот шаг стал приятным сюрпризом для фанатов, оценивших внимание Konami к деталям и наследию серии.

Релиз Metal Gear Solid Delta: Snake Eater состоится 28 августа на PC, PS5 и Xbox Series X/S.