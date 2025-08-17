По мнению продюсера Metal Gear Solid Delta, ремейк не следует рассматривать как замену оригинальной Snake Eater

Запланированный к выпуску 28 августа, Metal Gear Solid Delta: Snake Eater обещает возродить страсть старых поклонников и завоевать новое поколение. Вопрос лишь в том: заменит ли ремейк собой классику 2004 года или лишь дополнит ее? По мнению создателей проекта, решать это должен сам игрок.

В интервью PC Gamer продюсер серии Нориаки Окамура объяснил, что цель Delta не в том, чтобы стереть наследие оригинальной игры, а в том, чтобы сосуществовать с ней. По его словам, более молодые игроки могут предпочесть новую версию из-за ее современного визуального оформления и обновленных элементов управления. С другой стороны, давние поклонники по-прежнему смогут играть в классическую версию благодаря недавно выпущенной Master Collection.

Для новых пользователей, которые только начинают играть в серию MGS, MGS Delta может быть более привычной. Для давних поклонников серии версия Master Collection может показаться более предпочтительной, — заявил Окамура.

Стоит отметить, что легендарный актер озвучивания Дэвид Хейтер, который возвращается к роли Нэйкед Снейка, подчеркнул, что оригинальная игра по-прежнему увлекательна и интересна.

«Я играл в оригинальную Metal Gear Solid несколько дней назад, и она по-прежнему великолепна. Delta — это другая, улучшенная версия», — прокомментировал он.

Metal Gear Solid Delta: Snake Eater — это ремейк в самом буквальном смысле этого слова. Konami, по-видимому, не желая навлечь на себя гнев фанатов серии после 10 лет, прошедших с момента конфликта между Кодзимой и Konami, сделала ремейк практически точной копией оригинала 2004 года, до такой степени, что продюсер серии назвал его «почти слишком верным». Не считая улучшения графики и управления, все в игре осталось таким же, как в Metal Gear Solid 3 (даже голоса персонажей из 2004 года были использованы повторно).

Тем не менее, несмотря на то, что данная игра была создана как аналог оригинала, но при этом выглядит и играется лучше, ни Окамура, ни Хиттер не считают ее полноценной заменой. Итоговое решение о том, что выбрать, остается исключительно за самим игроком.

Metal Gear Solid Delta: Snake Eater выйдет на ПК, PS5 и Xbox Series.