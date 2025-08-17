ЧАТ ИГРЫ
Metal Gear Solid Delta: Snake Eater 17.11.2004
Экшен, Адвенчура, Шутер, Стелс, Тактика, От третьего лица
8.6 586 оценок

По мнению продюсера Metal Gear Solid Delta, ремейк не следует рассматривать как замену оригинальной Snake Eater

Gruz_ Gruz_

Запланированный к выпуску 28 августа, Metal Gear Solid Delta: Snake Eater обещает возродить страсть старых поклонников и завоевать новое поколение. Вопрос лишь в том: заменит ли ремейк собой классику 2004 года или лишь дополнит ее? По мнению создателей проекта, решать это должен сам игрок.

В интервью PC Gamer продюсер серии Нориаки Окамура объяснил, что цель Delta не в том, чтобы стереть наследие оригинальной игры, а в том, чтобы сосуществовать с ней. По его словам, более молодые игроки могут предпочесть новую версию из-за ее современного визуального оформления и обновленных элементов управления. С другой стороны, давние поклонники по-прежнему смогут играть в классическую версию благодаря недавно выпущенной Master Collection.

Для новых пользователей, которые только начинают играть в серию MGS, MGS Delta может быть более привычной. Для давних поклонников серии версия Master Collection может показаться более предпочтительной, — заявил Окамура.

Стоит отметить, что легендарный актер озвучивания Дэвид Хейтер, который возвращается к роли Нэйкед Снейка, подчеркнул, что оригинальная игра по-прежнему увлекательна и интересна.

«Я играл в оригинальную Metal Gear Solid несколько дней назад, и она по-прежнему великолепна. Delta — это другая, улучшенная версия», — прокомментировал он.

Metal Gear Solid Delta: Snake Eater — это ремейк в самом буквальном смысле этого слова. Konami, по-видимому, не желая навлечь на себя гнев фанатов серии после 10 лет, прошедших с момента конфликта между Кодзимой и Konami, сделала ремейк практически точной копией оригинала 2004 года, до такой степени, что продюсер серии назвал его «почти слишком верным». Не считая улучшения графики и управления, все в игре осталось таким же, как в Metal Gear Solid 3 (даже голоса персонажей из 2004 года были использованы повторно).

Тем не менее, несмотря на то, что данная игра была создана как аналог оригинала, но при этом выглядит и играется лучше, ни Окамура, ни Хиттер не считают ее полноценной заменой. Итоговое решение о том, что выбрать, остается исключительно за самим игроком.

Metal Gear Solid Delta: Snake Eater выйдет на ПК, PS5 и Xbox Series.

Комментарии: 10
firefox0047

А как по другому это назвать если судя по трейлерам игра сделана буквально кадр в кадр

4
Антон Радикалушкин

геймплейные отличаю будут = равной другой опыт игры. Скореевсего в этом плане не заменит :)

3
firefox0047 Антон Радикалушкин

Ну из геймплейных фич я увидел новое управление и камеру, так что как по мне это что то на грани ремастер/ремейк

2
Антон Радикалушкин firefox0047

Вроде мелочи , а вроде опыт существенно должен отличаться от оригинала или сабстстенс версии,, так думаю пр крайней мере. Новый ии при игре с новой камерой. Стрельба из за плеча, движение во время прицеливания , прицеливание при броске предметов иное, передвижение в присяди , смена камуфляжа в 2 клика, думаю ещё что то будет. В целом только из за управления часть механик , которые не работали по причине , что игрок не паук, теперь вполне себе могут применяться и подарить приятный опыт :)

1
WerGC

конечно это ремейк и никак по другому

1
spaMER_ID

Скорей графический ремейк

1
Антон Радикалушкин

если нет сюжетных изменений и геймплей не кардинально отличается, то вполне себе может и заменить :)

1
saa0891

Если ремейк будет качественным и сохранит все элементы при этом всё это будет доработано, то это как раз и будет достойной заменой оригинала.

1
sa1958

Ну и ладненько.