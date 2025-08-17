По мнению продюсера Metal Gear Solid Delta, ремейк не следует рассматривать как замену оригинальной Snake Eater

Запланированный к выпуску 28 августа, Metal Gear Solid Delta: Snake Eater обещает возродить страсть старых поклонников и завоевать новое поколение. Вопрос лишь в том: заменит ли ремейк собой классику 2004 года или лишь дополнит ее? По мнению создателей проекта, решать это должен сам игрок.
В интервью PC Gamer продюсер серии Нориаки Окамура объяснил, что цель Delta не в том, чтобы стереть наследие оригинальной игры, а в том, чтобы сосуществовать с ней. По его словам, более молодые игроки могут предпочесть новую версию из-за ее современного визуального оформления и обновленных элементов управления. С другой стороны, давние поклонники по-прежнему смогут играть в классическую версию благодаря недавно выпущенной Master Collection.
Для новых пользователей, которые только начинают играть в серию MGS, MGS Delta может быть более привычной. Для давних поклонников серии версия Master Collection может показаться более предпочтительной, — заявил Окамура.
Стоит отметить, что легендарный актер озвучивания Дэвид Хейтер, который возвращается к роли Нэйкед Снейка, подчеркнул, что оригинальная игра по-прежнему увлекательна и интересна.
«Я играл в оригинальную Metal Gear Solid несколько дней назад, и она по-прежнему великолепна. Delta — это другая, улучшенная версия», — прокомментировал он.
Metal Gear Solid Delta: Snake Eater — это ремейк в самом буквальном смысле этого слова. Konami, по-видимому, не желая навлечь на себя гнев фанатов серии после 10 лет, прошедших с момента конфликта между Кодзимой и Konami, сделала ремейк практически точной копией оригинала 2004 года, до такой степени, что продюсер серии назвал его «почти слишком верным». Не считая улучшения графики и управления, все в игре осталось таким же, как в Metal Gear Solid 3 (даже голоса персонажей из 2004 года были использованы повторно).
Тем не менее, несмотря на то, что данная игра была создана как аналог оригинала, но при этом выглядит и играется лучше, ни Окамура, ни Хиттер не считают ее полноценной заменой. Итоговое решение о том, что выбрать, остается исключительно за самим игроком.
Metal Gear Solid Delta: Snake Eater выйдет на ПК, PS5 и Xbox Series.
А как по другому это назвать если судя по трейлерам игра сделана буквально кадр в кадр
геймплейные отличаю будут = равной другой опыт игры. Скореевсего в этом плане не заменит :)
Ну из геймплейных фич я увидел новое управление и камеру, так что как по мне это что то на грани ремастер/ремейк
Вроде мелочи , а вроде опыт существенно должен отличаться от оригинала или сабстстенс версии,, так думаю пр крайней мере. Новый ии при игре с новой камерой. Стрельба из за плеча, движение во время прицеливания , прицеливание при броске предметов иное, передвижение в присяди , смена камуфляжа в 2 клика, думаю ещё что то будет. В целом только из за управления часть механик , которые не работали по причине , что игрок не паук, теперь вполне себе могут применяться и подарить приятный опыт :)
конечно это ремейк и никак по другому
Скорей графический ремейк
если нет сюжетных изменений и геймплей не кардинально отличается, то вполне себе может и заменить :)
Если ремейк будет качественным и сохранит все элементы при этом всё это будет доработано, то это как раз и будет достойной заменой оригинала.
Ну и ладненько.