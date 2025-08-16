По словам продюсера, Metal Gear Solid Delta: Snake Eater может заменить или дополнить оригинал

В связи с приближающимся релизом Metal Gear Solid Delta: Snake Eater 28 августа, продюсер серии Нориаки Окамура заявил, что хочет оставить решение за игроками, заменит ли ремейк оригинальную Metal Gear Solid 3: Snake Eater или дополнит её.

В интервью журналу PC Gamer Окамура рассказал о том, что, по его мнению, грядущая Metal Gear Solid Delta станет одновременно заменой и дополнением к классической Snake Eater. Именно поэтому, по его словам, Konami сделала оригинальную Snake Eater доступной на всех современных платформах, выпустив Metal Gear Solid Master Collection Vol. 1.

Он объяснил, что молодым игрокам и тем, кто только знакомится с франшизой Metal Gear, ремейк может быть комфортнее оригинала благодаря более привычной системе управления и современной графике. Однако давним поклонникам Metal Gear она может подойти в качестве дополнения к оригиналу.

Для новых игроков, которые только знакомятся с серией MGS, MGS Delta может быть более привычной. Для давних поклонников серии MGS версия Master Collection может показаться более привлекательной. Мы хотели бы оставить этот выбор за самими игроками.

Metal Gear Solid Delta: Snake Eater выйдет на ПК, PS5 и Xbox Series X/S. Хотя ремейк в значительной степени останется верным оригиналу 2004 года, он также предложит ряд дополнительных возможностей для современных игроков, включая возможность выбора между современной схемой управления и классическим стилем. В игре также появится Secret Theater — функция из оригинальной Snake Eater, которая включала шуточные кат-сцены с персонажами игры.