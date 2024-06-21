По тестам Digital Foundry, последний трейлер Metal Gear Solid Delta: Snake Eater показывает игру в разрешении 4K

Последний трейлер Metal Gear Solid Delta: Snake Eater показал игру, работающую в разрешении 4K, а также очень точно воссозданную часть некоторых сцен оригинального релиза.
Новый анализ, представленный сегодня Digital Foundry, подтверждает, что трейлер, показанный почти две недели назад во время Xbox Games Showcase этого года, показал ремейк, работающий в разрешении 4K, с динамическим масштабированием разрешения, которое включалось редко. К сожалению, не было указано, из какой версии игры были сняты кадры, поэтому пока слишком рано говорить, будут ли версии для консолей действительно работать в разрешении 4K, по крайней мере в режиме качества или графики, которые, скорее всего, будут представлены в игре.
В видео также есть несколько очень интересных сравнений между некоторыми из катсцен оригинальной версии и их воссозданиями Metal Gear Solid Delta: Snake Eater, подчеркивая, как ремейк по сути сохранит ту же композицию сцены оригинала, но улучшит ее с помощью Unreal Engine 5. Например, в открывающей игру катсцене более точное освещение движка позволяет более детализировать и рассеивать тени на персонажах, в то время как окружающее затенение затеняет под воротниками и под волосами. Высококачественные ресурсы, улучшенные отражения, более реалистичный рендеринг облаков и улучшенные блики также играют большую роль в том, чтобы катсцена выглядела потрясающе. Unreal Engine 5 также позволил разработчику значительно улучшить рендеринг персонажей, так как все персонажи щеголяют новыми деталями лиц, что делает их великолепными даже с анимацией и захватом движения, используемыми в оригинале.
Metal Gear Solid Delta: Snake Eater выйдет в пока неподтвержденную дату релиза на ПК, PlayStation 5, Xbox Series X и Xbox Series S.
Почему UE5, а не FOX Engine? Одинаково же выглядит, если с MGS V сравнить.
fox engine уже старый движок
да это 4к, я это ощущаю интуитивно. фор кей это новая веха игростроения, новый экспириенс
Сколько К видит твой глаз?
480p аш ди риди резолюшн 24 кадра в секунду экспиринс форева