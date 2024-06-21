По тестам Digital Foundry, последний трейлер Metal Gear Solid Delta: Snake Eater показывает игру в разрешении 4K

Третья игра в серии MGS, которая была создана под руководством Хидео Кодзимы.

24 августа 1964 года с неба спускается единственный солдат. Кодовое имя этого человека — Нейкед Снейк. Это война одного человека, и будущее мира теперь полностью лежит на его плечах.

Снейк должен проникнуть во вражеские зоны и уничтожить своих главных противников. Для этого в его распоряжении есть внушительный арсенал оружия, однако основной упор в игре делается на скрытное прохождение и избежание прямых столкновений с врагом. В отличие от предыдущих игр, в этой части большая часть действий происходит на большой открытой местности.

Снейк обладает возможностью маскироваться: взбираться на деревья, прятаться в высокой траве или носить одежду, которая делает его менее заметным. Кроме того, наш герой может уставать и испытывать голод, поэтому ему приходится собирать пайки или даже охотиться на диких животных. Во время прохождения можно получить травмы (например, сломать руку), которые необходимо лечить особым образом.

Также в игре присутствуют битвы с боссами, которые требуют от игрока найти слабые места противника и использовать уникальную тактику, чтобы одержать победу.