Похоже, многопользовательский режим Metal Gear Solid Delta: Snake Eater мёртв

Может ли какая-либо игра, кроме Fortnite или Counter-Strike, поддерживать стабильную базу игроков в наши дни? Кажется, чуть ли не каждую неделю мы говорим о многопользовательском режиме, который не может удержать игроков, и теперь тема дня — режим «Охота на лис» в Metal Gear Solid Delta: Snake Eater.

Режим «Охота на лис» был добавлен в бесплатном обновлении в октябре прошлого года, и в нём игроки сражаются друг с другом, используя свои навыки скрытности и тактического мышления. Играть в неё довольно весело, если удаётся собрать нужное количество игроков, но, как сообщает TheGamer и пишет контент-мейкер Stealth, это становится серьёзной проблемой.

Игроки в Steam жалуются на невозможность найти лобби, и даже те, кто наиграл сотни часов с момента запуска «Охоты на лис», ещё в прошлом месяце говорили о долгом ожидании.

Посмотрим, сможет ли «Охота на лис» оправиться от этой потери игроков, но, учитывая, сколько игр сейчас борются за внимание геймеров, кажется, даже такая крупная франшиза, как Metal Gear, испытывает трудности с удержанием своих игроков.