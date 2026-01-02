Похоже, многопользовательский режим Metal Gear Solid Delta: Snake Eater мёртв

Может ли какая-либо игра, кроме Fortnite или Counter-Strike, поддерживать стабильную базу игроков в наши дни? Кажется, чуть ли не каждую неделю мы говорим о многопользовательском режиме, который не может удержать игроков, и теперь тема дня — режим «Охота на лис» в Metal Gear Solid Delta: Snake Eater.
Режим «Охота на лис» был добавлен в бесплатном обновлении в октябре прошлого года, и в нём игроки сражаются друг с другом, используя свои навыки скрытности и тактического мышления. Играть в неё довольно весело, если удаётся собрать нужное количество игроков, но, как сообщает TheGamer и пишет контент-мейкер Stealth, это становится серьёзной проблемой.
Игроки в Steam жалуются на невозможность найти лобби, и даже те, кто наиграл сотни часов с момента запуска «Охоты на лис», ещё в прошлом месяце говорили о долгом ожидании.
Посмотрим, сможет ли «Охота на лис» оправиться от этой потери игроков, но, учитывая, сколько игр сейчас борются за внимание геймеров, кажется, даже такая крупная франшиза, как Metal Gear, испытывает трудности с удержанием своих игроков.
печально, была бы лицуха погонял бы сотню часов
вау какой ник! ждёшь новую онимушу? я тоже заинтригован
P.s.
на пк можно играть на эмуляторе в mgo2, если конечно местное комунити тебя примет:
ремастер mgs4 было бы круто но
Ясень пень такой простенький онлайн режим надолго игроков не удержит. Я не понимаю, зачем надо было его делать. Эти ресурсы, потраченные на онлайн, могли бы пойти на улучшение одиночной сюжетной части. Например, могли бы ВСЕ локации объединить в единую целую и избавиться от переходов с загрузками между ними. Но кому надо? Наверное только мне, игроку. Издатель видать считает, что для такой игры заиметь онлайн режим, который закроется через годик, гораздо важнее, чем бесшовные локации. Точка.
простенький мультиплеер из готовых ассетов веротяно гораздо дешевле, чем тотальное переосмысление игры, от которог омогут поплеваться фанаты кодзимы, мол наследие испортили. Это надо нерфить графу, надо полностью переписывать ии, полностью левледизайн и геймдизайн переделывать, фактически полностью новую игру клепать в знакомых локациях и со знакомым сюжетом :)
Может Steam - мертв, с "миллиардной аудиторией" приемушественно дотоебов, а не режим?
На кинцолях никаких проблем.
Любая русская игра может // Александр Орыщак
пвп кал должен умереть
Иногда захожу MGS Online (MGSTPP) там настолько чилово, никакой войны тупо все мирные и в основном все играют в рукопашную :DDD
простенький режим для фана, вряд ли он планировал на постоянной основе игроков держать в сингл игре+_)
Ну и хрен с ним.
Ну и ладно.
Честно. Один раз попробовал и скукота полнейшая