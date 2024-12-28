Появились намеки на то, что релиз Metal Gear Solid Delta: Snake Eater состоится в феврале 2025 года

Как стало известно, релиз Metal Gear Solid Delta: Snake Eater может состояться в феврале 2025 года. Несмотря на то, что Konami до сих пор не объявила официальную дату выхода, на это указывают некоторые признаки.

Изначально Konami планировала начать поставку официального мерчендайза по игре в октябре 2024, однако затем несколько раз сдвигала сроки - сначала на ноябрь, а затем на декабрь и январь. Однако недавно, люди оформившие предзаказ на него, наконец-то получили уведомление об отправке товара, что намекает на то, что релиз ремейка может быть уже не за горами.

Кроме того, чилийский магазин объявил о старте предзаказов на игру, отметив, что получил от издателя подтверждение о том, что релиз игры запланирован в феврале 2025 года. Metal Gear Solid Delta: Snake Eater выйдет на PC, PS5 и Xbox Series X/S.