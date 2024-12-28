Появились намеки на то, что релиз Metal Gear Solid Delta: Snake Eater состоится в феврале 2025 года

Как стало известно, релиз Metal Gear Solid Delta: Snake Eater может состояться в феврале 2025 года. Несмотря на то, что Konami до сих пор не объявила официальную дату выхода, на это указывают некоторые признаки.
Изначально Konami планировала начать поставку официального мерчендайза по игре в октябре 2024, однако затем несколько раз сдвигала сроки - сначала на ноябрь, а затем на декабрь и январь. Однако недавно, люди оформившие предзаказ на него, наконец-то получили уведомление об отправке товара, что намекает на то, что релиз ремейка может быть уже не за горами.
Кроме того, чилийский магазин объявил о старте предзаказов на игру, отметив, что получил от издателя подтверждение о том, что релиз игры запланирован в феврале 2025 года. Metal Gear Solid Delta: Snake Eater выйдет на PC, PS5 и Xbox Series X/S.
Абоба от Обсидианов пыталась сбежать на февраль от громких релизов, но те переехали тоже на февраль, то ли из вредности, то ли от страха встретить друг друга в 2024.
В итоге, от судьбы не уйдёшь.
Отлично же! Ждём!!!
Если так,то в феврале
Авовед(Будет в геймпассе) и покупать пока что сомнительно
Шэдоу
ККД2
Метал гир
Походу пришло время пополнить стим