Metal Gear Solid Delta: Snake Eater 17.11.2004
Экшен, Адвенчура, Шутер, Стелс, Тактика, От третьего лица
8.3 887 оценок

Появились новые скриншоты онлайн-режима Fox Hunt для Metal Gear Solid Delta: Snake Eater

AceTheKing AceTheKing

Сегодня компания Konami официально объявила о том, что онлайн-режим Fox Hunt для Metal Gear Solid: Delta Snake станет доступен 30 октября:

Онлайн-режим Fox Hunt в Metal Gear Solid: Delta Snake Eater появится 30 октября

Вместе с тем в сети появились новые скриншоты и подробности данного режима. Основные моменты:

  • В режиме Fox Hunt участвуют до 12 игроков;
  • Их задача - выжить, противостоя друг другу (с возможностью объединения в пары), соблюдая случайно выбираемые правила. Нарушители правил будут исключаться из матча;
  • Для скрытности игроки могут использовать различные камуфляжи. Для обнаружения противников доступно особое умение, но его активация повышает риск обнаружения самого игрока;
  • С точки зрения сюжета, режим представляет собой тренировочные миссии по отбору бойцов в подразделение FOX.
