Появились новые скриншоты онлайн-режима Fox Hunt для Metal Gear Solid Delta: Snake Eater

Сегодня компания Konami официально объявила о том, что онлайн-режим Fox Hunt для Metal Gear Solid: Delta Snake станет доступен 30 октября:
Вместе с тем в сети появились новые скриншоты и подробности данного режима. Основные моменты:
- В режиме Fox Hunt участвуют до 12 игроков;
- Их задача - выжить, противостоя друг другу (с возможностью объединения в пары), соблюдая случайно выбираемые правила. Нарушители правил будут исключаться из матча;
- Для скрытности игроки могут использовать различные камуфляжи. Для обнаружения противников доступно особое умение, но его активация повышает риск обнаружения самого игрока;
- С точки зрения сюжета, режим представляет собой тренировочные миссии по отбору бойцов в подразделение FOX.
Как раз только прошёл сюжетеу