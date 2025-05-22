Приготовьте ваши уши: для ремейка Metal Gear Solid 3 полностью перезаписали интро, включая исполнение Синтии Харрелл

Konami представила переработанное вступление к Metal Gear Solid Delta: Snake Eater, которое получило не просто графическое обновление, а полноценную ремейк-версию с новой аранжировкой культовой песни Snake Eater. Композиция вновь исполнена Синтией Харрелл, голос оригинальной темы из Metal Gear Solid 3, что стало настоящим подарком для поклонников серии.

Официальная премьера обновлённого интро прошла в рамках четвёртого выпуска документальной серии MGS Legacy, в которой участвуют ключевые фигуры франшизы. В выпуске, опубликованном на YouTube, голос Снейка — Дэвид Хейтер — собрал за ужином актрису Лори Алан (Босс), дизайнера Кайла Купера, певицу Синтию Харрелл, косплееров и даже шеф-повара Сусура Ли, который приготовил блюда, вдохновлённые врагами из игры.

Сравнение нового интро с оригинальной версией:

Особое внимание уделили именно заставке — с тщательно воссозданной визуальной динамикой и оркестровым звучанием. Кайл Купер, отвечавший за оформление оригинального интро, снова выступил в роли креативного постановщика вступительной сцены. Он отметил, что при работе над ремейком постарался сохранить атмосферу, но сделал акцент на кинематографичности и "тяжести" образов. Харрелл в свою очередь поделилась, что новый вокал был записан с полноценным оркестром, и что работа над новой версией песни стала для неё «неожиданно эмоциональной».

Metal Gear Solid Delta: Snake Eater выйдет 28 августа 2026 года на PlayStation 5, Xbox Series X|S и ПК. Издание Deluxe предоставит 48-часовой ранний доступ, а также дополнительные бонусы для ценителей серии.