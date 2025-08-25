Продюсер Metal Gear Нориаки Окамура заявил, что молодые разработчики проходят обучение для продолжения серии

Konami готовит франшизу Metal Gear к будущему, обучая новое поколение разработчиков, заявил продюсер серии Нориаки Окамура. В недавнем интервью журналу Rolling Stone Окамура объяснил, что одной из причин привлечения молодой команды было не только дать им опыт создания игр Metal Gear, но и обеспечить сохранение наследия серии в будущем.

Итак, одна из причин, по которой мы привлекли так много новых молодых разработчиков, заключается не только в том, чтобы дать им возможность разобраться, как создавать и разрабатывать игры Metal Gear, но и самим опробовать игру.



Сейчас наша цель — создать команду, которая сможет продолжить наше наследие и, надеемся, в будущем создавать ещё более захватывающие игры.

Ремейк Metal Gear Solid 3: Snake Eater под названием Metal Gear Solid Delta описывается как дань уважения истокам серии и тренировочный полигон для следующей волны создателей. Окамура отметил, что решение вернуться к классике было обусловлено двумя факторами: растущим числом новых игроков, незнакомых с франшизой, и стареющим руководством разработки.

Хотя его комментарии не подтверждают выход новой игры в основной серии, они предполагают, что Konami позиционирует Delta как ступеньку к будущему серии. Появление новой части, вероятно, будет зависеть от того, как воспримут ремейк и насколько молодая команда будет готова к работе.