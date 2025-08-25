ЧАТ ИГРЫ
Metal Gear Solid Delta: Snake Eater 17.11.2004
Экшен, Адвенчура, Шутер, Стелс, Тактика, От третьего лица
Продюсер Metal Gear Нориаки Окамура заявил, что молодые разработчики проходят обучение для продолжения серии

monk70 monk70

Konami готовит франшизу Metal Gear к будущему, обучая новое поколение разработчиков, заявил продюсер серии Нориаки Окамура. В недавнем интервью журналу Rolling Stone Окамура объяснил, что одной из причин привлечения молодой команды было не только дать им опыт создания игр Metal Gear, но и обеспечить сохранение наследия серии в будущем.

Итак, одна из причин, по которой мы привлекли так много новых молодых разработчиков, заключается не только в том, чтобы дать им возможность разобраться, как создавать и разрабатывать игры Metal Gear, но и самим опробовать игру.

Сейчас наша цель — создать команду, которая сможет продолжить наше наследие и, надеемся, в будущем создавать ещё более захватывающие игры.

Ремейк Metal Gear Solid 3: Snake Eater под названием Metal Gear Solid Delta описывается как дань уважения истокам серии и тренировочный полигон для следующей волны создателей. Окамура отметил, что решение вернуться к классике было обусловлено двумя факторами: растущим числом новых игроков, незнакомых с франшизой, и стареющим руководством разработки.

Хотя его комментарии не подтверждают выход новой игры в основной серии, они предполагают, что Konami позиционирует Delta как ступеньку к будущему серии. Появление новой части, вероятно, будет зависеть от того, как воспримут ремейк и насколько молодая команда будет готова к работе.

Комментарии: 4
Razyobchenko
молодые разработчики проходят обучение для продолжения серии

Да это и по оптимизации заметно.

Wolfenstein

Кодзима только молодеет

Self-reliantIsrael

Продюсер Metal Gear Нориаки Окамура заявил, что молодые разработчики проходят обучение для продолжения серии

секрет прост заявил продюсер серии Нориаки Окамура : "Они живут в коробках и моются в общественных туалетах"

Jay C

Во сколько игра в Стиме выходит завтра ?