Продюсер серии Metal Gear Solid хотел бы снова поработать с Хидео Кодзимой

Metal Gear Solid Delta: Snake Eater от Konami получила немного новой информации на последней горячей линии Metal Gear - Production Hotline, но, к сожалению, без даты выхода. Команда разработчиков ответила на несколько вопросов фанатов, в том числе один из них касался возможности возвращения членов оригинальной команды для работы, совместной разработки или руководства над какой-либо из игр Metal Gear Solid.

Продюсер Нориаки Окамура ответил:

Ну, не мне отвечать от имени кого-то за пределами компании или гадать, что они могут чувствовать по этому поводу. Но если говорить за себя, то я бы не хотел ничего лучшего, чем снова поработать с господином Кодзимой и остальными членами команды. Если бы это случилось, это было бы просто мечтой. Но люди перешли к новым вещам и обязательствам, и такова наша нынешняя реальность. Мы не можем считать само собой разумеющимся, что все снова будут с нами работать, или полностью зависеть от них. Я просто не думаю, что это правильно, когда мы предъявляем к кому-то такие требования. Поэтому мы работаем с расчетом на то, что все, что мы сделаем, будет зависеть от нас, на наши плечи ляжет обязанность сделать хорошую работу.

Окамура подтвердил, что Кодзима и оригинальная команда разработчиков присутствуют в титрах Metal Gear Solid Delta: Snake Eater, как и в Metal Gear Solid Master Collection Vol. 1.

Неизвестно, совпадает ли его позиция с позицией Konami, которая разругалась с Кодзимой в 2015 году после выхода Metal Gear Solid 5: The Phantom Pain. Последний создала Kojima Productions и разработал Death Stranding, а сейчас работает над сиквелом Death Stranding 2: On The Beach. Кроме того, в работе находятся OD с Xbox Game Studios и Physint с Sony Interactive Entertainment.

Что касается Metal Gear Solid Delta: Snake Eater, то она выйдет на Xbox Series X/S, PS5 и PC в этом году (по данным PlayStation).