Продюсер Snake Eater скучает по Хидео Кодзиме: " Очень хочу вновь поработать с Кодзимой и всей остальной командой"

Нориаки Окамура, продюсер Metal Gear Solid Delta: Snake Eater (являющейся ремейком культовой MGS 3), появился в очередном промо-материале многообещающего ремейка. Отвечая на вопросы фанатов, Окамура был весьма откровенен. Он признался, что для него было бы большой мечтой снова поработать с создателем серии Хидео Кодзимой.
На вопрос о том, есть ли вероятность того, что старая команда вернется, разработчик Metal Gear Solid Delta: Snake Eater ответил:
Я говорю только за себя - нет ничего, чего бы я хотел больше, чем снова поработать с мистером Кодзимой и остальными членами команды. Если бы это могло произойти снова, это было бы воплощением мечты.
Поскольку многие вопросы были связаны именно с отцом серии MGS Хидео Кодзимой и остальными членами оригинальной команды, то Нориаки Окамура заверил фанатов, что им нечего бояться. Как и в случае с недавно вышедшей Metal Gear Solid: Master Collection Vol. 1, вся команда разработчиков будет упомянута в "титрах" ремейка. "Они - часть этой игры", - заключил он. Стоит также добавить, что, по словам Окамуры, большая часть прежней команды уже работает над ремейком.
Кроме того, из опубликованного видеоролика можно узнать несколько новых интересных фактов:
- в игре будет доступно несколько цветовых фильтров: сепия, а также ретро и наследие;
- передвигаться станет гораздо удобнее, а также будет улучшена система лечения;
- сюжетная линия не претерпела никаких изменений;
- к одежде Снейка теперь будут прилипать листья и грязь, к тому же на ней будут видны следы от пуль.
В общем, остается ждать выхода следующего выпуска Metal Gear - Production Hotline, в котором должна появиться новая информация о грядущем ремейке MGS 3, и пожелать Нориаки Окамуре, чтобы его "мечта" поработать с Хидео Кодзимой когда-нибудь осуществилась (не обязательно в Konami).
так то назовите любого важного человека из капкома или юбисофта, никого нет важнее кодзимы