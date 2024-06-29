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Metal Gear Solid Delta: Snake Eater 17.11.2004
Экшен, Шутер, Стелс, Тактика, От третьего лица
8.8 479 оценок

Продюсер Snake Eater скучает по Хидео Кодзиме: " Очень хочу вновь поработать с Кодзимой и всей остальной командой"

Gruz_
Новости

Нориаки Окамура, продюсер Metal Gear Solid Delta: Snake Eater (являющейся ремейком культовой MGS 3), появился в очередном промо-материале многообещающего ремейка. Отвечая на вопросы фанатов, Окамура был весьма откровенен. Он признался, что для него было бы большой мечтой снова поработать с создателем серии Хидео Кодзимой.

На вопрос о том, есть ли вероятность того, что старая команда вернется, разработчик Metal Gear Solid Delta: Snake Eater ответил:

Я говорю только за себя - нет ничего, чего бы я хотел больше, чем снова поработать с мистером Кодзимой и остальными членами команды. Если бы это могло произойти снова, это было бы воплощением мечты.

Поскольку многие вопросы были связаны именно с отцом серии MGS Хидео Кодзимой и остальными членами оригинальной команды, то Нориаки Окамура заверил фанатов, что им нечего бояться. Как и в случае с недавно вышедшей Metal Gear Solid: Master Collection Vol. 1, вся команда разработчиков будет упомянута в "титрах" ремейка. "Они - часть этой игры", - заключил он. Стоит также добавить, что, по словам Окамуры, большая часть прежней команды уже работает над ремейком.

Кроме того, из опубликованного видеоролика можно узнать несколько новых интересных фактов:

  • в игре будет доступно несколько цветовых фильтров: сепия, а также ретро и наследие;
  • передвигаться станет гораздо удобнее, а также будет улучшена система лечения;
  • сюжетная линия не претерпела никаких изменений;
  • к одежде Снейка теперь будут прилипать листья и грязь, к тому же на ней будут видны следы от пуль.

В общем, остается ждать выхода следующего выпуска Metal Gear - Production Hotline, в котором должна появиться новая информация о грядущем ремейке MGS 3, и пожелать Нориаки Окамуре, чтобы его "мечта" поработать с Хидео Кодзимой когда-нибудь осуществилась (не обязательно в Konami).

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Комментарии: 1
Ваш комментарий
Djfkrbs

так то назовите любого важного человека из капкома или юбисофта, никого нет важнее кодзимы

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