Раскрыто обновленное меню камуфляжа в Metal Gear Solid Delta: Snake Eater

В последнем выпуске Metal Gear - Production Hotline компания Konami сообщила несколько новых подробностей о Metal Gear Solid Delta: Snake Eater. Команда разработчиков продемонстрировала старый трейлер с Xbox Games Showcase, рассказав о таких нововведениях, как обновленный боевой урон и различные стили управления.
Кроме того, было показано меню камуфляжа, которое получило некоторые обновления. Теперь в меню "Камуфляж" отображаются показатели каждого варианта камуфляжа, а их описание вынесено в отдельное поле под надписью Snake. Игроки также могут нажимать L1/LB и R1/RB, чтобы переключаться между опциями "Униформа" и "Лицо", а не выходить из меню, чтобы выбрать другой вариант. Конечно, есть и возможность просмотра моделей для более детального изучения повреждений и камуфляжа Снейка.
Metal Gear Solid Delta: Snake Eater выйдет в этом году для Xbox Series X/S, PS5 и PC, согласно ранее объявленному PlayStation времени релиза. Команда разработчиков не сообщила дату выхода, так что следите за будущими выпусками Production Hotline.
Никто нигде и никогда не говорил ранее, что эта игра выйдет в этом году, думаю ее релиз будет весной 2025 года.
хорошо, что раскрыли, а то все скрывали, теперь-то все понятно