Раскрыты подробности эмбарго на публикацию обзоров Metal Gear Solid Delta: Snake Eater

Раскрыта информация об эмбарго на публикацию обзоров предстоящего ремейка Metal Gear Solid Delta: Snake Eater от Konami и Virtuos.

Пользователь Twitter/X Genki_JPN сообщил, что эмбарго на обзоры Metal Gear Solid Delta: Snake Eater, как ожидается, будет снято 22 августа 2025 года, за четыре дня до запуска раннего доступа к цифровому делюкс-изданию и за шесть дней до официальной даты релиза. Скорее всего, это произойдет около 17:00 МСК.

Кроме того, предварительная загрузка Metal Gear Solid Delta: Snake Eater в PlayStation Store, как ожидается, станет доступна 24 августа 2025 года для тех, кто оформил предварительный заказ на цифровое делюкс-издание, и 26 августа 2025 года для тех, кто оформил предварительный заказ на стандартное издание. Игра будет поставляться с предустановленным последним обновлением. Тем временем, владельцам физической копии игры необходимо будет скачать обновление первого дня.