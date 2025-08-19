ЧАТ ИГРЫ
Metal Gear Solid Delta: Snake Eater 17.11.2004
Экшен, Адвенчура, Шутер, Стелс, Тактика, От третьего лица
8.6 591 оценка

Раскрыты подробности эмбарго на публикацию обзоров Metal Gear Solid Delta: Snake Eater

monk70 monk70

Раскрыта информация об эмбарго на публикацию обзоров предстоящего ремейка Metal Gear Solid Delta: Snake Eater от Konami и Virtuos.

Пользователь Twitter/X Genki_JPN сообщил, что эмбарго на обзоры Metal Gear Solid Delta: Snake Eater, как ожидается, будет снято 22 августа 2025 года, за четыре дня до запуска раннего доступа к цифровому делюкс-изданию и за шесть дней до официальной даты релиза. Скорее всего, это произойдет около 17:00 МСК.

Кроме того, предварительная загрузка Metal Gear Solid Delta: Snake Eater в PlayStation Store, как ожидается, станет доступна 24 августа 2025 года для тех, кто оформил предварительный заказ на цифровое делюкс-издание, и 26 августа 2025 года для тех, кто оформил предварительный заказ на стандартное издание. Игра будет поставляться с предустановленным последним обновлением. Тем временем, владельцам физической копии игры необходимо будет скачать обновление первого дня.

Комментарии: 2
askazanov

Как выйдет - пощупаем.

1
Destroited
Snake Eater

Жрут всякую гадость потом болеют...