Расширенный геймплей ремейка Metal Gear Solid 3 от Konami

Больше года назад японская компания Konami анонсировала ожидаемое возвращение серии Metal Gear Solid с ремейком одной из самых лучших частей — Metal Gear Solid 3. Мы уже видели три обзорных трейлера игры, однако сегодня разработчики решили подробно остановиться на демонстрации игрового процесса. В специальном ролике авторы показали расширенную демонстрацию игрового процесса обновлённого издания игры с комментариями продюсера Нориаки Окамуры.
Metal Gear Solid Delta: Snake Eater обещает быть верна оригинальному сюжету Metal Gear Solid 3 и дизайну игрового мира. Основные улучшения коснутся визуального оформления всех аспектов игры, начиная от текстур и заканчивая качеством постановки визуальных эффектов.
Визуальные эффекты игры улучшены, включая реалистичные модели растений и животных. Аудиосопровождение в ремейке также обновлено, с использованием оригинальных записей и возможностью выбора между двухканальным и 7.1-канальным звуком.
Нориаки Окамура извинился перед фанатами за отсутствие точной даты релиза Metal Gear Solid Delta: Snake Eater и призвал игроков набраться терпения. По его словам, компания не хочет оказывать давление на разработчиков и устанавливать им жёсткие сроки. Ремейк будет выпущен тогда, когда всё будет готово, и авторы будут уверены в его качестве на ПК и консолях.
1 секунда геймплея , найс
Трейлер разбили на фрагменты и вставили это в интервью. Расширением там и не пахнет.
буквально несколько кадров из трейлера недавнего