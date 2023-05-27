Разница колоссальная! - IGN сравнили графику оригинального Metal Gear Solid 3 и будущего ремейка

Пока фанаты оригинальной Metal Gear Solid 3, вышедшей еще в 2004 году на PS2, ожидают новенький ремейк Metal Gear Solid Delta: Snake Eater, в сети появляется все больше графических сравнений. Вот и портал IGN присоединился к данному тренду и сравнил различные локации двух версий. Конечно же, разница видна невооруженным глазом, поэтому в Snake Eater пользователи смогут окунуться в одну из легендарных частей, приправленной качественной графикой.
Вот как это прокомментировали сами представители IGN:
Мы поставили оригинальную версию Metal Gear Solid 3 для PS2 рядом с Metal Gear Solid 3 Remake, чтобы увидеть, насколько значительными будут изменения. Результаты, безусловно, удивили. На данный момент опубликовано всего несколько скриншотов из Metal Gear Solid Delta: Snake Eater, и три из них имеют известные локации.
К большому сожалению для "ждунов", дата релиза по-прежнему остается в тайне. Тем не менее разработка ведется для ПК, PlayStation 5 и Xbox Series X|S.
Для кого эти сравнения, для слепых или тех, кто не знаком с оригиналом? Ну, и могли бы тогда с HD Collection сравнить, текстурки там подтянули, но результат все равно будет заметен невооруженным глазом.
Ааа.. так вот как работает трассировка лучей.
ЕЕЕ МЫ СРАВНИЛИ ПРЕРЕНДЕР ТРЕЙЛЕР ЕЩЁ НЕ ВЫШЕДШЕЙ ИГРЫ С ГЕЙМПЛЕЕМ ИГРЫ С ПС2 ДАААА ДАВААЙ УРААА!!!!
А если серьёзно, сравнили бы первый трейлер орига и/или ремастера с ремейком, ну
Это не порт с Пачинко?
ниче, потом по традиции даунгрейд завезут
может, будет круто на релизе. но пока по скринам вижу наваленные высокотекстурные ассеты, не более. надо смотреть, как со всей постановкой будет сочетаться)
можно графику улучшить, а атмосферу и дизайн профукать.
графон для карланских локаций hah