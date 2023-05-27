Разница колоссальная! - IGN сравнили графику оригинального Metal Gear Solid 3 и будущего ремейка ©

Пока фанаты оригинальной Metal Gear Solid 3, вышедшей еще в 2004 году на PS2, ожидают новенький ремейк Metal Gear Solid Delta: Snake Eater, в сети появляется все больше графических сравнений. Вот и портал IGN присоединился к данному тренду и сравнил различные локации двух версий. Конечно же, разница видна невооруженным глазом, поэтому в Snake Eater пользователи смогут окунуться в одну из легендарных частей, приправленной качественной графикой.

Вот как это прокомментировали сами представители IGN:

Мы поставили оригинальную версию Metal Gear Solid 3 для PS2 рядом с Metal Gear Solid 3 Remake, чтобы увидеть, насколько значительными будут изменения. Результаты, безусловно, удивили. На данный момент опубликовано всего несколько скриншотов из Metal Gear Solid Delta: Snake Eater, и три из них имеют известные локации.

К большому сожалению для "ждунов", дата релиза по-прежнему остается в тайне. Тем не менее разработка ведется для ПК, PlayStation 5 и Xbox Series X|S.