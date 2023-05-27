Metal Gear Solid Delta: Snake Eater 17.11.2004
9.1 362 оценки

Разница колоссальная! - IGN сравнили графику оригинального Metal Gear Solid 3 и будущего ремейка

©
4efy
Новости

Пока фанаты оригинальной Metal Gear Solid 3, вышедшей еще в 2004 году на PS2, ожидают новенький ремейк Metal Gear Solid Delta: Snake Eater, в сети появляется все больше графических сравнений. Вот и портал IGN присоединился к данному тренду и сравнил различные локации двух версий. Конечно же, разница видна невооруженным глазом, поэтому в Snake Eater пользователи смогут окунуться в одну из легендарных частей, приправленной качественной графикой.

Вот как это прокомментировали сами представители IGN:

Мы поставили оригинальную версию Metal Gear Solid 3 для PS2 рядом с Metal Gear Solid 3 Remake, чтобы увидеть, насколько значительными будут изменения. Результаты, безусловно, удивили. На данный момент опубликовано всего несколько скриншотов из Metal Gear Solid Delta: Snake Eater, и три из них имеют известные локации.

К большому сожалению для "ждунов", дата релиза по-прежнему остается в тайне. Тем не менее разработка ведется для ПК, PlayStation 5 и Xbox Series X|S.

Индустрия
-11
7
Последние посты по игре Metal Gear Solid Delta: Snake Eater
МГС3 Дельта вкратце по трейлеру
МГС3 Дельта вкратце по трейлеру
Konami и студия Virtuos совместно работают над Metal Gear Solid Delta: Snake Eater
Konami и студия Virtuos совместно работают над Metal Gear Solid Delta: Snake Eater
Konami объяснила, что означает "дельта" в названии ремейка Metal Gear Solid 3
Konami объяснила, что означает "дельта" в названии ремейка Metal Gear Solid 3
Комментарии: 7
Ваш комментарий
maximus388

Для кого эти сравнения, для слепых или тех, кто не знаком с оригиналом? Ну, и могли бы тогда с HD Collection сравнить, текстурки там подтянули, но результат все равно будет заметен невооруженным глазом.

5
Real Slim Shady

Ааа.. так вот как работает трассировка лучей.

0
Сдал Пост Малоне

ЕЕЕ МЫ СРАВНИЛИ ПРЕРЕНДЕР ТРЕЙЛЕР ЕЩЁ НЕ ВЫШЕДШЕЙ ИГРЫ С ГЕЙМПЛЕЕМ ИГРЫ С ПС2 ДАААА ДАВААЙ УРААА!!!!

А если серьёзно, сравнили бы первый трейлер орига и/или ремастера с ремейком, ну

0
Omnia Smirnow

Это не порт с Пачинко?

0
Talendor3

ниче, потом по традиции даунгрейд завезут

0
Озверин

может, будет круто на релизе. но пока по скринам вижу наваленные высокотекстурные ассеты, не более. надо смотреть, как со всей постановкой будет сочетаться)
можно графику улучшить, а атмосферу и дизайн профукать.

0
монcтр

графон для карланских локаций hah

-1