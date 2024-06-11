Разработчик грядущей Metal Gear Solid Delta: Snake Eater рассказал некоторые подробности об игре

На прицеле у многих любителей стелса сейчас, безусловно, Metal Gear Solid Delta: Snake Eater. Ремейк культовой постановки с Нейкидом Снейком в главной роли появился на выставке Xbox, после чего Konami выпустила новые кадры игры. С тех пор разработчики не перестают раскрывать информацию о ней.
Сегодня на YouTube-канале Xbox появился очередной эпизод из серии подкастов о грядущих играх, посвященный, в частности, Metal Gear Solid Delta: Snake Eater. В нем принял участие Нориаки Окамура, то есть один из создателей серии Metal Gear. В кадре японский художник упомянул несколько вещей, которые будут интересны тем, кто ожидает ремейк.
- Уже давно известно, что в ремейке прозвучат все актеры озвучки, которые появлялись в оригинале. Однако Konami попросила актеров записать несколько новых строк, связанных с сообщениями персонажей.
- Само управление, разумеется, пришлось изменить и адаптировать под современные стандарты. Несмотря на то, что геймплей "Дельты" будет напоминать оригинал, команда постаралась сделать игру "для всех", то есть как для давних поклонников серии, так и для совершенно новых игроков, ожидающих приятных впечатлений.
- Разработчики приложили немало усилий, чтобы создать детализированные джунгли, грязь, налипшую на главного героя, или последствия повреждений, "полученных" от элементов окружающей среды.
- Konami решила переделать только "тройку", поскольку это логично - в конце концов, игра рассказывает о начале жизни Биг Босса, так что те, кто не знаком с серией, не будут чувствовать себя потерянными.
На данный момент Konami не объявила дату выхода Metal Gear Solid Delta: Snake Eater. Некоторое время назад GameStop сообщил, что игра выйдет 17 ноября, то есть ровно через двадцать лет после дебюта PS2-оригинала. Однако редакция поспешила исправить ситуацию, заявив, что указанная дата была ошибочной и что фанаты должны дождаться официальных заявлений разработчиков по этому поводу. Была ли это действительно ошибка, или же реальная дата выхода была случайно названа, остается только догадываться. Однако стоит учесть предыдущие слухи, в которых говорилось сначала о релизе в 2024, а затем в начале 2025 года.
На вопрос о дебюте игры Нориаки Окамура ответил смехом и заявил, что пока ничего не может сказать. На данный момент известно лишь то, что MGS Delta: Snake Eater выйдет на PS5, XSX/X и ПК.
сделали бы ремейк ещё первой части я только в неё играл
сделают,куда денутся
Nice // Game Over