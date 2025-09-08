ЧАТ ИГРЫ
Metal Gear Solid Delta: Snake Eater 17.11.2004
Экшен, Адвенчура, Шутер, Стелс, Тактика, От третьего лица
8.4 818 оценок

Разработчики Metal Gear Solid Delta представили оптимизированные настройки для минимальных и рекомендуемых требований

monk70 monk70

Konami выпустила обновлённые рекомендации по производительности для Metal Gear Solid Delta: Snake Eater, предоставляя игрокам оптимизированные настройки для минимальных и рекомендуемых системных требований. Информация, опубликованная на официальных форумах игры в Steam, призвана обеспечить стабильную работу на различных аппаратных конфигурациях.

Если игра соответствует минимальным системным требованиям, она запустится на Windows 10 или 11 с процессором Intel i5-8600 или AMD Ryzen 5 3600, 16 ГБ оперативной памяти и видеокартой RTX 2060 Super. При таких условиях игроки могут рассчитывать на частоту 30 кадров в секунду в разрешении 1920×1080. Konami рекомендует использовать средние настройки для теней, текстур, глобального освещения, эффекта свечения и размытия в движении, а также включить DLSS в режиме производительности для поддержания стабильности.

Рекомендуемые характеристики: процессор Intel i7-8700K или эквивалент, видеокарта RTX 3080 и 16 ГБ оперативной памяти. На этой конфигурации игра должна достигать 60 кадров в секунду при разрешении 2560×1440 с высокими настройками для всех графических функций. При использовании DLSS качество масштабирования лучше всего установить на «Сбалансированное», хотя Konami отмечает, что параметры разрешения могут различаться в зависимости от конфигурации оборудования. Издатель также признал, что частота кадров может колебаться во время кат-сцен или при интенсивной нагрузке на эффекты, хотя производительность в целом стабильна при указанных ограничениях.

Комментарии: 4
Roy1010

Мда... Игра конечно хорошая, но разблокировку частот (без комьюнити-патча) так и не завезли...

Пользователь ВКонтакте

// Азамат Шехов

Tommy451

Konami выпустила обновлённые рекомендации по Urinal Engine 5...

TRADS80

То есть на оптимизацию патчами рассчитывать не придётся как я понял.