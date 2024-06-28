Разработчики Metal Gear Solid Delta: Snake Eater показали цветофильтры и поделились новой информацией

В новом эпизоде серии Metal Gear: Production Hotline на YouTube Konami показала краткий обзор того, как камуфляж и системы исцеления Metal Gear Solid Delta: Snake Eater были улучшены по сравнению с оригиналом. Подробно в видео обе функции значительно более детальны, чем в версии для PS2, с видимыми следами, остающимися на теле и одежде Биг Босса.
Что касается системы камуфляжа, то, как говорится, «падающие листья будут прилипать к вашей одежде», ползание по грязи «оставляет пятна», и вы заметите «разрывы и пулевые отверстия» на своей одежде после получения урона. Все эти мелкие детали появляются «в реальном времени, на основе вашего игрового процесса».
А еще есть механика лечения, которая в оригинальной игре позволяла вам лечить раны Биг Босса, применяя правильные мази и бинты. Эта функция была обновлена таким образом, что даже после исцеления Биг Босса на его теле останутся шрамы.
С точки зрения визуальных эффектов, джунгли, которые часто появляются как сцена в игре, изображены реалистично с использованием новейших технологий. Управление в игре также поддерживает движение в приседе, как многие TPS, и движение с оружием в руках. Выбрав классический стиль также можно играть с тем же углом камеры и методом управления, что и в оригинале. Кроме того, доступно несколько типов цветовых фильтров, что позволяет вам играть с цветами, близкими к оригиналу.
Ну это классно, видно что к ремейку Konami решили подойти серьезно, наконец то выйдет нормальный стелс. Кстати в последней Ларе была классная механика когда можно было измазаться в грязи и врагам было труднее её заметить, правда таких мест было мало, но налипание грязи и намокание одежды там шикарно реализовано, хотя эта фишка была и предыдущих частях, например одежда в снежных локациях даже покрывалась инеем.