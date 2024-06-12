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Metal Gear Solid Delta: Snake Eater 17.11.2004
Экшен, Шутер, Стелс, Тактика, От третьего лица
8.8 472 оценки

Ремейк Metal Gear Solid 3: Snake Eater повлияет на будущее шпионской франшизы

butcher69
Новости

Успех Metal Gear Solid Delta: Snake Eater станет решающим фактором в определении дальнейшего развития серии.

Если ремейк Metal Gear Solid 3 оправдает ожидания, студия Virtuos, занимавшаяся его разработкой, возьмет на себя руководство над будущими проектами этой франшизы.

Выбор именно Snake Eater в качестве основы для ремейка не случаен. Это первая игра в хронологии серии, и именно с нее идеальнее всего начинать знакомство с вселенной Metal Gear Solid.

Konami надеется, что ремейк привлечет новую аудиторию и позволит им по-настоящему оценить игру, созданную Хидео Кодзимой в том виде, в котором он ее задумывал.

Точной даты выхода у Metal Gear Solid Delta: Snake Eater пока нет.

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Комментарии: 3
Ваш комментарий
Пользователь ВКонтакте

джунгли в России они такие и есть // Владимир Бондарев

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Пользователь ВКонтакте

Вот если бы написали следующий шаг, типа норм продажи и мы вам ремейк или ремастер portable ops сделаем, сразу бы был понятен стимул, а так рулетка :) // Миша Силовичков

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Just-a-your-King

Как обычно, если не оправдаете наших ожиданий, то болт вам, а не нечто другое. Про качество продукта никогда никто не говорит. Но пока показанный геймплей внушает доверия в плане ремастера как с демон соулсом, где игра осталось той же, но натянули современный графон.

Нечто такое помню про трилогию ремастеров гта высказался Штраус, когда выпустили хрень сделанное на коленке и ее не хавали.

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