Ремейк Metal Gear Solid 3: Snake Eater повлияет на будущее шпионской франшизы

Успех Metal Gear Solid Delta: Snake Eater станет решающим фактором в определении дальнейшего развития серии.
Если ремейк Metal Gear Solid 3 оправдает ожидания, студия Virtuos, занимавшаяся его разработкой, возьмет на себя руководство над будущими проектами этой франшизы.
Выбор именно Snake Eater в качестве основы для ремейка не случаен. Это первая игра в хронологии серии, и именно с нее идеальнее всего начинать знакомство с вселенной Metal Gear Solid.
Konami надеется, что ремейк привлечет новую аудиторию и позволит им по-настоящему оценить игру, созданную Хидео Кодзимой в том виде, в котором он ее задумывал.
Точной даты выхода у Metal Gear Solid Delta: Snake Eater пока нет.
джунгли в России они такие и есть // Владимир Бондарев
Вот если бы написали следующий шаг, типа норм продажи и мы вам ремейк или ремастер portable ops сделаем, сразу бы был понятен стимул, а так рулетка :) // Миша Силовичков
Как обычно, если не оправдаете наших ожиданий, то болт вам, а не нечто другое. Про качество продукта никогда никто не говорит. Но пока показанный геймплей внушает доверия в плане ремастера как с демон соулсом, где игра осталось той же, но натянули современный графон.
Нечто такое помню про трилогию ремастеров гта высказался Штраус, когда выпустили хрень сделанное на коленке и ее не хавали.