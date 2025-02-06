Ремейк Metal Gear Solid 3 выйдет 28 августа - эффектный трейлер появился в сети раньше времени

В PS Store появилась информация о дате выхода ремейка Metal Gear Solid 3: Snake Eater. Согласно опубликованной информации, которая явно появилась раньше времени, игра поступит в продажу 28 августа 2025 года.

Metal Gear Solid Delta: Snake Eater представляет собой точное воссоздание классики, выполненное на Unreal Engine 5. Игра сохранит оригинальный сюжет и механику, но получит улучшенную графику и новую схему управления, адаптированную для современных консолей.

Трейлер также намекает на возвращение мини-игры Snake vs Monkey, которая была эксклюзивом для PlayStation 2. Разработчики обещают, что ремейк подарит поклонникам ностальгические впечатления, но при этом внесет небольшие улучшения для более комфортного игрового процесса.