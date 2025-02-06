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Metal Gear Solid Delta: Snake Eater 17.11.2004
Экшен, Шутер, Стелс, Тактика, От третьего лица
8.7 537 оценок

Ремейк Metal Gear Solid 3 выйдет 28 августа - эффектный трейлер появился в сети раньше времени

butcher69
Новости

В PS Store появилась информация о дате выхода ремейка Metal Gear Solid 3: Snake Eater. Согласно опубликованной информации, которая явно появилась раньше времени, игра поступит в продажу 28 августа 2025 года.

Metal Gear Solid Delta: Snake Eater представляет собой точное воссоздание классики, выполненное на Unreal Engine 5. Игра сохранит оригинальный сюжет и механику, но получит улучшенную графику и новую схему управления, адаптированную для современных консолей.

Трейлер также намекает на возвращение мини-игры Snake vs Monkey, которая была эксклюзивом для PlayStation 2. Разработчики обещают, что ремейк подарит поклонникам ностальгические впечатления, но при этом внесет небольшие улучшения для более комфортного игрового процесса.

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14
Комментарии: 14
Ваш комментарий
Шрек и осел vs CD Project

Баля, ну выпустили хотя бы в начале лета... ВСЁ ЛЕТО ЖДАТЬ стелс-экшончик...

5
Валерий Юриков

Не окупится, время отпусков ведь

-1
itzendixog Валерий Юриков

А мне без отпуска страдать только остается.

0
Night Driving Avenger

Пусть пилят, чтобы не получился кусок еле работающего кода, уж лучше подождать

0
saa0891

Красота, жаль только что качество ролика совсем унылое.

Наконец то выйдет олдскульный стелс, очень бы хотелось ремейки 1 и 2 части.

2
itzendixog

Меня лицо Оцелота напрягает немного, но думаю это из за качества.

0
Нейтан Дрейк
0
saa0891 Нейтан Дрейк

Во, это уже лучше.

0
itzendixog

kept u waiting, huh?

2
K0t Felix

Лучше б уже осенью выпустили

1
DОC

Ну просто шикарно, жаль ждать еще долго.

1
Night Driving Avenger

Хоть бы вышел не таким забагованным, как ремастер The Outer Worlds от этих же разрабов

0
My life is a game

что по цене?по защите?

-3
Simple Jack

Потрясающий графен у ремейка...года так для 2010- го

-7