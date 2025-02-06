Ремейк Metal Gear Solid 3 выйдет 28 августа - эффектный трейлер появился в сети раньше времени

В PS Store появилась информация о дате выхода ремейка Metal Gear Solid 3: Snake Eater. Согласно опубликованной информации, которая явно появилась раньше времени, игра поступит в продажу 28 августа 2025 года.
Metal Gear Solid Delta: Snake Eater представляет собой точное воссоздание классики, выполненное на Unreal Engine 5. Игра сохранит оригинальный сюжет и механику, но получит улучшенную графику и новую схему управления, адаптированную для современных консолей.
Трейлер также намекает на возвращение мини-игры Snake vs Monkey, которая была эксклюзивом для PlayStation 2. Разработчики обещают, что ремейк подарит поклонникам ностальгические впечатления, но при этом внесет небольшие улучшения для более комфортного игрового процесса.
Баля, ну выпустили хотя бы в начале лета... ВСЁ ЛЕТО ЖДАТЬ стелс-экшончик...
Не окупится, время отпусков ведь
А мне без отпуска страдать только остается.
Пусть пилят, чтобы не получился кусок еле работающего кода, уж лучше подождать
Красота, жаль только что качество ролика совсем унылое.
Наконец то выйдет олдскульный стелс, очень бы хотелось ремейки 1 и 2 части.
Меня лицо Оцелота напрягает немного, но думаю это из за качества.
Во, это уже лучше.
kept u waiting, huh?
Лучше б уже осенью выпустили
Ну просто шикарно, жаль ждать еще долго.
Хоть бы вышел не таким забагованным, как ремастер The Outer Worlds от этих же разрабов
что по цене?по защите?
Потрясающий графен у ремейка...года так для 2010- го