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Metal Gear Solid Delta: Snake Eater 17.11.2004
Экшен, Адвенчура, Шутер, Стелс, Тактика, От третьего лица
8.6 583 оценки

Рецензии на ремейк Metal Gear Solid 3 появятся почти за неделю до релиза

Gruz_ Gruz_

Казалось бы, летний сезон – это свого рода пауза в выпуске громких AAA-игр. Но, похоже, эти времена уже давно прошли, поскольку август 2025 года будет богат на долгожданные релизы крупных проектов. Одной из них является ремейк третьей части Metal Gear Solid, и похоже, что создатели этой обновлённой версии уверены в её успехе.

По информации издания Game Informer, эмбарго на обзоры Metal Gear Solid Delta: Snake Eater будет снято 22 августа, то есть за 6 дней до официального релиза игры, который состоится 28 августа 2025 года.

Вышеупомянутый шаг Konami, позволяющий более раннюю публикацию рецензий, доказывает, что издатель уверен в качестве обновлённой третьей части Metal Gear Solid. Безусловно, эта отличная новость для фанатов серии, которые с нетерпением ждут ремейка этой культовой игры. Что ж, остаётся только ждать появления рецензий на игру и её релиз.

Meta Gear Solid Delta выйдет 28 августа 2025 года на PS5, Xbox Series X|S и PC.

17
12
Комментарии: 12
Ваш комментарий
saa0891

Ну если ремейк окажется качественным и выстрелит может увидим и ремейки первых двух частей, вот это будет действительно классно, правда тут есть сомнения т.к. ремейк первой части уже есть, правда качество оставляет желать лучшего, про музыку я даже не говорю, а хочется на новом движке с нормальными механиками и т.д.

3
Anglerfish

Да хотелось бы новых частей, продолжающих механики 5-й части, а не играть в одно и то же, но в другой обёртке.

Roy1010

Вторая часть на самом деле не очень.
Вот ремейки первой и четвёртой - было бы самое оно. Буквально лучшие игры в серии (вместе с третьей конечно).

EmotionalHarvard

Ремейк первой части есть на GameCube.

1
Summor Ner

Тем временем новая Мафия до сих пор без обзоров. Значит есть что скрывать.😏

2
Serg_Sigil
Стало известно, когда появятся обзоры на Mafia: The Old Country
1
EmotionalHarvard

Пишется Ремейк = Remake.

2
Hall_1920

норм

1
hpi

Ничего себе у них плазма или это проэктор?

1
Mad_cloud

Можно будет попробовать

askazanov

Ждём

Vladislav Berlin

Люблю римейки, не то, что ремейки