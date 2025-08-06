Рецензии на ремейк Metal Gear Solid 3 появятся почти за неделю до релиза

Казалось бы, летний сезон – это свого рода пауза в выпуске громких AAA-игр. Но, похоже, эти времена уже давно прошли, поскольку август 2025 года будет богат на долгожданные релизы крупных проектов. Одной из них является ремейк третьей части Metal Gear Solid, и похоже, что создатели этой обновлённой версии уверены в её успехе.

По информации издания Game Informer, эмбарго на обзоры Metal Gear Solid Delta: Snake Eater будет снято 22 августа, то есть за 6 дней до официального релиза игры, который состоится 28 августа 2025 года.

Вышеупомянутый шаг Konami, позволяющий более раннюю публикацию рецензий, доказывает, что издатель уверен в качестве обновлённой третьей части Metal Gear Solid. Безусловно, эта отличная новость для фанатов серии, которые с нетерпением ждут ремейка этой культовой игры. Что ж, остаётся только ждать появления рецензий на игру и её релиз.

Meta Gear Solid Delta выйдет 28 августа 2025 года на PS5, Xbox Series X|S и PC.