Рецензии на ремейк Metal Gear Solid 3 появятся почти за неделю до релиза

Казалось бы, летний сезон – это свого рода пауза в выпуске громких AAA-игр. Но, похоже, эти времена уже давно прошли, поскольку август 2025 года будет богат на долгожданные релизы крупных проектов. Одной из них является ремейк третьей части Metal Gear Solid, и похоже, что создатели этой обновлённой версии уверены в её успехе.
По информации издания Game Informer, эмбарго на обзоры Metal Gear Solid Delta: Snake Eater будет снято 22 августа, то есть за 6 дней до официального релиза игры, который состоится 28 августа 2025 года.
Вышеупомянутый шаг Konami, позволяющий более раннюю публикацию рецензий, доказывает, что издатель уверен в качестве обновлённой третьей части Metal Gear Solid. Безусловно, эта отличная новость для фанатов серии, которые с нетерпением ждут ремейка этой культовой игры. Что ж, остаётся только ждать появления рецензий на игру и её релиз.
Meta Gear Solid Delta выйдет 28 августа 2025 года на PS5, Xbox Series X|S и PC.
Ну если ремейк окажется качественным и выстрелит может увидим и ремейки первых двух частей, вот это будет действительно классно, правда тут есть сомнения т.к. ремейк первой части уже есть, правда качество оставляет желать лучшего, про музыку я даже не говорю, а хочется на новом движке с нормальными механиками и т.д.
Да хотелось бы новых частей, продолжающих механики 5-й части, а не играть в одно и то же, но в другой обёртке.
Вторая часть на самом деле не очень.
Вот ремейки первой и четвёртой - было бы самое оно. Буквально лучшие игры в серии (вместе с третьей конечно).
Ремейк первой части есть на GameCube.
Тем временем новая Мафия до сих пор без обзоров. Значит есть что скрывать.😏
Пишется Ремейк = Remake.
норм
Ничего себе у них плазма или это проэктор?
Можно будет попробовать
Ждём
Люблю римейки, не то, что ремейки