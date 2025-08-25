Роль Снейка в Metal Gear Solid стала для Дэвида Хейтера самой значимой в карьере

За несколько дней до выхода Metal Gear Solid Delta: Snake Eater Дэвид Хейтер, легендарный голос Снейка, поделился мыслями о том, что эта роль стала для него самой значимой в карьере. «Каждый раз, когда меня просят сыграть Снейка, я готов», — заявил актер. «Это роль всей моей жизни: она сложна, многогранна и раскрывает не только самого Снейка, но и Биг Босса. Если представится новая возможность — я приму её без раздумий».

Хейтер с восхищением отмечает, как новые поколения открывают для себя Metal Gear: «Люди подходят ко мне и говорят: „Я впервые познакомился с серией благодаря Master Collection“. Это здорово видеть 18-летних и даже младше, которые впервые переживают эти истории». По его словам, качественная игра должна выдерживать испытание временем, как хороший фильм или альбом, а поддержка Konami позволяет легендарной саге сохранять актуальность.

Недавно Хейтер вновь вернулся к озвучке Снейка, намекая на возможность нового проекта Metal Gear Solid. Актер подчеркнул, что сегодня он стал более опытным: «Я думаю, что сейчас я чуть лучший актер, чем тогда. Было хорошо, но теперь я могу добавить персонажу больше нюансов, которые приобрел за двадцать лет».

Хейтер добавляет, что для него эта сага — часть жизни: «Я уже давно в Голливуде, но этот огромный мир с мировым притяжением всегда особенный. Начать с Snake Eater — это здорово, ведь эта игра считается вершиной серии». Его слова напоминают, что роль Снейка — не просто работа, а настоящее жизненное приключение, которое продолжается и сегодня.