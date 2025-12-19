ЧАТ ИГРЫ
Metal Gear Solid Delta: Snake Eater 17.11.2004
Экшен, Адвенчура, Шутер, Стелс, Тактика, От третьего лица
8.2 951 оценка

Саундтрек Metal Gear Solid Delta: Snake Eater стал доступен на Spotify и прочих сервисах

Konami сообщила, что оригинальный саундтрек Metal Gear Solid Delta: Snake Eater стал доступен на основных стриминговых сервисах. Саундтрек можно послушать на Spotify, Apple Music других крупных цифровых музыкальных сервисах.

Альбом состоит из 75 треков, распределенных по трем дискам, и длится примерно два часа 15 минут. В плейлист вошли классические мелодии и запоминающиеся темы из ремейка, сопровождающие путешествие Нэйкед Снейка во время холодной войны.

Metal Gear Solid Delta: Snake Eater доступна для PlayStation 5, Xbox Series и ПК (Steam).

