Серия Metal Gear продана тиражом более 65 миллионов копий, Silent Hill - 13 миллионов копий

Konami обновила страницу «Основной бизнес» своего официального сайта, отразив новые данные о продажах различных новых игр и франшиз. Хотя компания не предоставила точных данных о продажах некоторых из своих новых игр, компания подтвердила, что продажи франшизы Metal Gear достигли 65,1 миллиона копий, что на 1,8 миллиона больше, чем в конце июня.

Франшиза Silent Hill также продемонстрировала рост продаж, достигнув 13 миллионов копий с момента своего дебюта в марте 1999 года. Это означает рост продаж на 1,3 миллиона копий с конца июня. Продажи франшиз Metal Gear и Silent Hill, вероятно, были поддержаны выходом новых игр в соответствующих сериях — ремейка Silent Hill 2, Silent Hill f и Metal Gear Solid Delta: Snake Eater.

Примечательно, что наибольший скачок в показателях обновлений связан с цифровой карточной игрой Yu-Gi-Oh! Master Duel, чьё общее количество продаж и загрузок теперь составляет 80 миллионов, что на 10 миллионов больше по сравнению с мартом 2025 года.

Помимо Yu-Gi-Oh! Master Duel и серии eFootball, общее количество продаж и загрузок которых в настоящее время составляет 900 миллионов, Metal Gear в настоящее время является самой продаваемой франшизой компании.

Konami также подтвердила, что прошлогодний ремейк Silent Hill 2 был продан тиражом более 2,5 миллионов копий по всему миру, что помогло франшизе преодолеть рубеж в 10 миллионов копий. Это означает, что с момента выхода в конце прошлого месяца Silent Hill f, вероятно, было продано около 2 миллионов копий.