СМИ подтверждают анонс ремейка Metal Gear Solid 3 - игра выйдет на ПК, PlayStation и Xbox ©

В последнее время одна из классических игр Konami стала центром горячих споров. Часть инсайдеров утверждает, что близится скорый анонс обновленного издания Metal Gear Solid 3, другие же авторы утечек сомневаются в правдивой информации. Как там не было, сегодня журналисты получили первое подтверждения существования ремейка игры. Он будет анонсирован уже сегодня.

Слухи о Metal Gear Solid 3 подтверждает редактор игрового издания Windows Central Джез Корден. Согласно информации от журналиста, ранее он не был уверен в существовании ремейка игры, однако недавно получил неопровержимые доказательства его существования. Корден не стал раскрывать свои источники и делиться подробностями, сославшись на то, что они были получены от одного из крупных издателей в США. Как сообщается, игра будет анонсирована уже очень скоро, наиболее вероятно, уже сегодня. Проект абсолютно точно выйдет на ПК, PlayStation и Xbox — убежден журналист.

Также Джез Корден сообщил, что получил подтверждение указывающее на возрождение Castlevania, о которой также было несколько слухов.

Ремейк Metal Gear Solid 3, о котором впервые сообщил Энди Робинсон на VGC, придаст классическому стелс-экшену современный вид, что является частью стремления Konami вернуться к играм AAA. Скорее всего игру покажут на PlayStation Showcase сегодня в 23:00 по МСК.