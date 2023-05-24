СМИ подтверждают анонс ремейка Metal Gear Solid 3 - игра выйдет на ПК, PlayStation и Xbox

В последнее время одна из классических игр Konami стала центром горячих споров. Часть инсайдеров утверждает, что близится скорый анонс обновленного издания Metal Gear Solid 3, другие же авторы утечек сомневаются в правдивой информации. Как там не было, сегодня журналисты получили первое подтверждения существования ремейка игры. Он будет анонсирован уже сегодня.
Слухи о Metal Gear Solid 3 подтверждает редактор игрового издания Windows Central Джез Корден. Согласно информации от журналиста, ранее он не был уверен в существовании ремейка игры, однако недавно получил неопровержимые доказательства его существования. Корден не стал раскрывать свои источники и делиться подробностями, сославшись на то, что они были получены от одного из крупных издателей в США. Как сообщается, игра будет анонсирована уже очень скоро, наиболее вероятно, уже сегодня. Проект абсолютно точно выйдет на ПК, PlayStation и Xbox — убежден журналист.
Также Джез Корден сообщил, что получил подтверждение указывающее на возрождение Castlevania, о которой также было несколько слухов.
Ремейк Metal Gear Solid 3, о котором впервые сообщил Энди Робинсон на VGC, придаст классическому стелс-экшену современный вид, что является частью стремления Konami вернуться к играм AAA. Скорее всего игру покажут на PlayStation Showcase сегодня в 23:00 по МСК.
Нет бы начать, как надо, с первой части, они сразу на третью перешли...
Так события третьей происходят в 60-70х годах, задолго до событий первых двух. Из неё легко можно сделать первую часть в серии будущих ремейков.
Ты же понимаешь что это глупое объяснение,если бы они хотели они бы как минимум со второй части начали ремейки делать,потому что для первой ремейк есть,хотя они кривой и уступает оригиналу особенно в плане музыки,а вот на движке 4-5 части было бы отлично.
По мне так было бы очень классно если бы они сделали ремейки с первой по третью часть,довольство странно что они вообще не сделали ремейки раньше тем более учитывая довольно показательный пример Capocm и серии RE.
А что, если ремейк первой части, в виду своей "давности" требует намного больше времени и ресурсов на разработку, амбиций каких-то? По твоей логике (понимая её), Capcom глупцы, и выходом ремейка 2-го Resident Evil разозлили Саню не по-детски
Capcom как раз всё делают правильно в отличии от Konami,у них и ремейк для первой части RE просто на порядок лучше чем ремейк MGS для куба.
Просто 3ка более популярна чем остальные это как с ремейком 2го Silent Hill
Пусть вместе с ремейком ещё 4 часть ремастернут на актуальные платформы.
Пропустил первые 4 части ввиду отсутствия русских сабов, а текста там просто дофига, без перевода не интересно играть. Может хоть на ПК третью теперь переведут.
Так на первую и вторую есть русификаторы. На четвертую часть, если консоль шитая, тоже есть русский перевод. Только насчёт русификатора третьей не в курсе
Нету его. Я в мгс ещё с 2000 играю и слежу за всеми телодвижениями в серии.
За 19 лет тройку так и не русифицировали.
Другой вопрос будут ли ремейкать самые первые два MG со снес. Они довольная важная страница в истории. И что будет с портабл опсом и писд волкером?
По хорошему портабл опс, писволкер и в надо из канона вырезать. Либо делать полные их ремейки, пусть даже этот сюжет оставят, но геймплей хотя бы должен будет его затащить. А то вспоминаешь это позорище в виде миссий по убийству танков и джаггернаутов - плакать хочется
Это да, но это же вар) А вар изменилась) Да и как не смешно, но танки и вертолёты встретились бы снейку с куда большей вероятностью чем шпдзяз.
Пис волкер из канона вырезать нельзя. Сюжет годный и его уже из истории не выкинешь. Прото геймплей затачивался под портативную приставку. Там фарм ресурсов на базе играется в портативном варианте вполне норм. А вот в полноценной V уже смотрится беспонтово.
В портабл опсе есть интересные моменты в виде встречи снейкаи молодого и как ни странно секасно Роя Кэмпбэла. Как по мне знаковая встреча. А вот Нюла надо вырезать и нормально обставить знакомство Снейка и грея фокса, на которого все забили, а он между прочим по мастерству второй после биг босса.
Портабл Опс ещё Кодзима вынес из канона. Peace Walker уже канон. В нем объясняется, как Биг Боссу пришла идея быть солдатами со своим собственным государством и иметь свой собственный Metal Gear.
Шикарная новость- мечты сбываются!
Как же меня заминусили, когда в соседней новости я сказал, что это вполне реально, я думаю сегодня ночью на PlayStation Showcase и анонсируют, на ПК и Соньке понятно там и silent hill 2 remake от них же выходит, удивляет только, что и на Xbox, неужели sony не смогла консольную эксклюзивность выбить? Или просто в новости не упоминается, что на боксе выходит через год?
Silent Hill 2 Remake давно есть в стиме.
Я знаю, сегодня всего скорее и Metal Gear Solid 3 появится, я говорю про xbox, silent hill 2 remake на ней только через год выйдет, эта игра я думаю тоже.
Лично я сомневаюсь в хорошем качестве этого ремейка (если он выйдет). Если бы игру делали Капком, вопросов бы не было.
У меня так и не дошли руки до серии MG, один раз уже практически купил MGV, но почитал отзывы и передумал. Если ремейк выйдет, то все таки попробую еще раз вкатиться в Метал Гир.
Отлично, первую прошёл на соньке, вторую на эмуляторе пк, третью было лень, и вот оно .. Крутяк. Осталось четвёрку дождаться на пк.
Видимо история с uncharted 4 их ничему не научила, что выпускать игры нужно последовательно с первой части, поэтому очередной провал гарантирован
Каким хером тут грёбаный анчартед?
Анчартед 4 хронологически идёт после предыдущих трёх игр. МГС3 хронологически самый первый в серии. Так что всё норм.
Да и если уж на то пошло, Конами на эти грабли гораздо раньше, чем Сони наступили. Ещё восемь лет назад, когда МГС5 на ПК выпустили. Вот там сюжет без предыдущих игр реально хрен поймёшь
Конами утырки убогие. Кучу игровых серий загубили и ничего уже 10+ лет родить не могут. Что толку от этого ремейка если сюжет весь известен? Поиграть снова в тоже самое? Спасибо, не надо
А я с удовольствием поиграю. В свое время пропустил эту серию.
Они в основном бабло делают с мобилок. У них даже нынешний ген.директор держит курс на мобилки, а не на выпуск игр для консолей и ПК.