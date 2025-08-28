Состоялся полноценный релиз Metal Gear Solid Delta: Snake Eater

Konami сегодня выпустила ремейк Metal Gear Solid Delta: Snake Eater на ПК, PS5 и Xbox Series X/S. Японские разработчики уже отпраздновали это событие, выпустив релизный трейлер. Более 1,1 миллиона просмотров всего за несколько дней свидетельствуют о высоком интересе к игре.

В игре появилось несколько новых функций, включая игру Guy Savage Nightmare, которая изначально была включена в качестве пасхалки в PS2-версию Metal Gear Solid 3: Snake Eater. В Metal Gear Solid Delta: Snake Eater вы можете разблокировать её во время основного сюжетного режима или после его полного прохождения.

Любимая фанатами игра Snake vs. Monkey также возвращается, по крайней мере, на ПК (Steam) и PS5: здесь вам предстоит играть за Снейка, обыскивая джунгли в поисках сбежавших обезьян. Однако на Xbox Series X|S вас ждёт бонусная игра Snake vs. Bomberman, сочетающая тактический стелс-экшен с хаотичным геймплеем Bomberman. Кроме того, начиная с осени 2025 года, вы также сможете соревноваться друг с другом онлайн: многопользовательский режим, называемый Fox Hunt, фокусируется на скрытности и выживании в мире одиночной игры.