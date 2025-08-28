Состоялся полноценный релиз Metal Gear Solid Delta: Snake Eater

Konami сегодня выпустила ремейк Metal Gear Solid Delta: Snake Eater на ПК, PS5 и Xbox Series X/S. Японские разработчики уже отпраздновали это событие, выпустив релизный трейлер. Более 1,1 миллиона просмотров всего за несколько дней свидетельствуют о высоком интересе к игре.
В игре появилось несколько новых функций, включая игру Guy Savage Nightmare, которая изначально была включена в качестве пасхалки в PS2-версию Metal Gear Solid 3: Snake Eater. В Metal Gear Solid Delta: Snake Eater вы можете разблокировать её во время основного сюжетного режима или после его полного прохождения.
Любимая фанатами игра Snake vs. Monkey также возвращается, по крайней мере, на ПК (Steam) и PS5: здесь вам предстоит играть за Снейка, обыскивая джунгли в поисках сбежавших обезьян. Однако на Xbox Series X|S вас ждёт бонусная игра Snake vs. Bomberman, сочетающая тактический стелс-экшен с хаотичным геймплеем Bomberman. Кроме того, начиная с осени 2025 года, вы также сможете соревноваться друг с другом онлайн: многопользовательский режим, называемый Fox Hunt, фокусируется на скрытности и выживании в мире одиночной игры.
Вчера скачал пиратку, дабы оценить оптимизацию и понять моё это вообще или нет, потому что с серией практически не знаком. Теперь склоняюсь к тому, что куплю, потому что это очень необычная игра с лютым вниманием к деталям и любопытным сюжетом.
Да, разрабы бережно перенесли сюжет, все механики и даже анимации из оригинала 2004-го года, то есть это не как в случае с ремейком SH2 - полностью переделанная с нуля игра, а по факту как бы "рескин", со всеми вытекающими. Выглядит игра потрясно в плане детализации, а вот играется как проект 2004 года с незначительными улучшениями управления и поведения камеры. Круто короче, но наверное в большей степени для олдфагов.
P.S: на моей 4070 ti super работает нормально с ультра графоном и DLLS на качество
Надеюсь, ремейк хорошо продастся, и мы увидим ремейк 1 и 2 мгс...
А вообще больше хочется продолжения мгр:р