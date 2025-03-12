Создатели ремейка Metal Gear Solid 3 открыли новый офис в Южной Корее

Virtuos Games объявила об открытии нового офиса в Южной Корее, планируя стать важным партнером для местных разработчиков и помочь им вывести свои проекты на мировую арену.
«Игры глубоко укоренились в корейской культуре. Это один из крупнейших игровых рынков мира, породивший множество хитов. Мы рады возможности помогать корейским разработчикам расширять аудиторию», — заявили в Virtuos.
Студия сейчас активно работает над Metal Gear Solid Delta: Snake Eater — ремейком культовой MGS 3, который выйдет 28 августа.
Virtuos специализируется на поддержке разработки AAA-игр, занимаясь художественным оформлением, технической поддержкой и портированием. Среди её проектов — Uncharted, The Last of Us, Horizon, God of War, Days Gone и Returnal.
Открытие офиса в Южной Корее может стать новым этапом в развитии студии, расширяя её влияние в азиатском регионе.
Почему не в северной ? ))
Конами r.i.p. как кавайный разработчик ± в 2010.
Ещё хочется просветить местных Геймеров: найдите на любимой высокоскоростной игровой платформе образовательное видео metal g???y solid,,
так то Хидео всегда был свободным фрилансером
очень странно, что у вас полностью не запрещена эта серия игр))
P.s. райден и волгин это только цветочки, всем добра
"про игру можешь высказываться только если добил её до конца" (с) Дж.Стейтем
что ты несёшь?
Перечитал текст AncientBoner несколько раз и честно попытался понять. Не понял, но решил довести дело до конца. Загрузил текст в GigaChat. Вот ответ:
в следующий раз пиши сразу в двоичном коде, это проще перевести.