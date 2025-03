Создатели ремейка Metal Gear Solid 3 открыли новый офис в Южной Корее

Virtuos Games объявила об открытии нового офиса в Южной Корее, планируя стать важным партнером для местных разработчиков и помочь им вывести свои проекты на мировую арену.

«Игры глубоко укоренились в корейской культуре. Это один из крупнейших игровых рынков мира, породивший множество хитов. Мы рады возможности помогать корейским разработчикам расширять аудиторию», — заявили в Virtuos.

Студия сейчас активно работает над Metal Gear Solid Delta: Snake Eater — ремейком культовой MGS 3, который выйдет 28 августа.

Virtuos специализируется на поддержке разработки AAA-игр, занимаясь художественным оформлением, технической поддержкой и портированием. Среди её проектов — Uncharted, The Last of Us, Horizon, God of War, Days Gone и Returnal.

Открытие офиса в Южной Корее может стать новым этапом в развитии студии, расширяя её влияние в азиатском регионе.