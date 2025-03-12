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Metal Gear Solid Delta: Snake Eater 17.11.2004
Экшен, Шутер, Стелс, Тактика, От третьего лица
8.7 552 оценки

Создатели ремейка Metal Gear Solid 3 открыли новый офис в Южной Корее

butcher69
Новости

Virtuos Games объявила об открытии нового офиса в Южной Корее, планируя стать важным партнером для местных разработчиков и помочь им вывести свои проекты на мировую арену.

«Игры глубоко укоренились в корейской культуре. Это один из крупнейших игровых рынков мира, породивший множество хитов. Мы рады возможности помогать корейским разработчикам расширять аудиторию», — заявили в Virtuos.

Студия сейчас активно работает над Metal Gear Solid Delta: Snake Eater — ремейком культовой MGS 3, который выйдет 28 августа.

Virtuos специализируется на поддержке разработки AAA-игр, занимаясь художественным оформлением, технической поддержкой и портированием. Среди её проектов — Uncharted, The Last of Us, Horizon, God of War, Days Gone и Returnal.

Открытие офиса в Южной Корее может стать новым этапом в развитии студии, расширяя её влияние в азиатском регионе.

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Комментарии: 5
Ваш комментарий
Max Rolens

Почему не в северной ? ))

0
AncientBoner

Конами r.i.p. как кавайный разработчик ± в 2010.

Ещё хочется просветить местных Геймеров: найдите на любимой высокоскоростной игровой платформе образовательное видео metal g???y solid,,

так то Хидео всегда был свободным фрилансером

очень странно, что у вас полностью не запрещена эта серия игр))

P.s. райден и волгин это только цветочки, всем добра

"про игру можешь высказываться только если добил её до конца" (с) Дж.Стейтем

-4
Snake Snaake Snaaaaaake

что ты несёшь?

3
KabbalisticJerry Snake Snaake Snaaaaaake

Перечитал текст AncientBoner несколько раз и честно попытался понять. Не понял, но решил довести дело до конца. Загрузил текст в GigaChat. Вот ответ:

Этот текст представляет собой смесь шуток, сарказма и отсылок к популярным играм, особенно к серии Metal Gear Solid. Вот разбор ключевых моментов:
1. "Конами умерла как кавайный разработчик где-то в 2010 r.i.p."
Это относится к Хидэо Кодзиме (Hideo Kojima), известному японскому гейм-дизайнеру, который создал серию Metal Gear Solid. Возможно, автор имеет в виду уход Кодзимы от разработки игр с акцентом на "кавайность" (симпатичность). Упоминание года 2010 и аббревиатуры R.I.P. (Rest in Peace — покойся с миром) звучит как сарказм, поскольку Кодзима жив и продолжает активно заниматься разработкой игр.
2. "Ещё хочется просветить местных 'геймеров': найдите на любимой высокоскоростной игровой платформе образовательное видео metal g???y solid,"
Здесь автор предлагает посмотреть видео о Metal Gear Solid, намекая на то, что игра содержит много интересных идей и концепций, которые стоит изучить. Возможно, имеется в виду пародийная интерпретация игры как образовательного материала.
3. "очень странно, что у вас полностью не запрещена эта серия игр))"
Автор удивляется, что Metal Gear Solid всё ещё доступна, возможно, подразумевая сложность и философский подтекст игр, которые могут быть непонятны широкой аудитории.
4. "P.s. Райден и Волгин это только цветочки, всем добра"
Райден и Волгин — персонажи из разных частей Metal Gear Solid. Автор намекает, что эти персонажи — лишь малая часть всего разнообразия и сложности сюжета серии.
5. "про игру можно высказываться только если добил её до конца" (с) Дж.Стейтем"
Эта фраза напоминает правило, которое часто используют геймеры: чтобы критиковать или обсуждать игру, нужно сначала пройти её до конца. Цитата приписана актёру Джейсону Стейтему, хотя неясно, действительно ли он когда-либо говорил это.
Таким образом, текст является своеобразной игрой слов и аллюзий, направленной на фанатов Metal Gear Solid и тех, кто интересуется играми Кодзимы.
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mongol312

в следующий раз пиши сразу в двоичном коде, это проще перевести.

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