Стало известно точное время выхода Metal Gear Solid Delta: Snake Eater

Metal Gear Solid Delta: Snake Eater, ремейк классики 2004 года, выйдет на этой неделе. Хотя первые обзоры говорят, что графика на Unreal Engine 5 не обеспечивает более высокую частоту кадров, фанаты всё равно не теряют энтузиазма.

Оформив предварительный заказ на издание Digital Deluxe, игроки получат 48 часов раннего доступа, что позволит им начать играть 26 августа, а также получить такие награды, как костюм «Белый смокинг» и набор загружаемого контента «Скрытность».

Ранний доступ к Metal Gear Solid Delta: Snake Eater начнётся 26 августа 2025 года в 00:00 по местному времени для PlayStation 5 и Xbox Series X|S, а для ПК в Steam — на 16 часов позже — в 16:00 МСК.

Полный релиз состоится 28 августа по такой же схеме: в 00:00 МСК по местному времени для консолей и в 16:00 МСК на ПК в Steam.