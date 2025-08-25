ЧАТ ИГРЫ
Metal Gear Solid Delta: Snake Eater 17.11.2004
Экшен, Адвенчура, Шутер, Стелс, Тактика, От третьего лица
Стало известно точное время выхода Metal Gear Solid Delta: Snake Eater

monk70 monk70

Metal Gear Solid Delta: Snake Eater, ремейк классики 2004 года, выйдет на этой неделе. Хотя первые обзоры говорят, что графика на Unreal Engine 5 не обеспечивает более высокую частоту кадров, фанаты всё равно не теряют энтузиазма.

Оформив предварительный заказ на издание Digital Deluxe, игроки получат 48 часов раннего доступа, что позволит им начать играть 26 августа, а также получить такие награды, как костюм «Белый смокинг» и набор загружаемого контента «Скрытность».

Ранний доступ к Metal Gear Solid Delta: Snake Eater начнётся 26 августа 2025 года в 00:00 по местному времени для PlayStation 5 и Xbox Series X|S, а для ПК в Steam — на 16 часов позже — в 16:00 МСК.

Полный релиз состоится 28 августа по такой же схеме: в 00:00 МСК по местному времени для консолей и в 16:00 МСК на ПК в Steam.

BigTrain

26 в 4 утра на зеленом. Ждём!

SloT124

Так это на консолях, на пк позже на 16 часов.

DezkQ

Сразу видно игра от "гения"

Фингал на глазу с повязкой должен получится оч графонистый )

Антон Радикалушкин

То чувство когда дома будешь только часов в 23 вечера :(

Wolfenstein

snake eater SAKE drinker

Neko-Aheron

Уже качаем )))

GennadijK

Видео что на консолях уже сегодня стало доступно для Делюкс издания.