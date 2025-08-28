Студия Cool-Games объявила о сборе средств на русскую озвучку MGS Delta: Snake Eater - необходимо 475 тысяч рублей

Студия Cool-Games объявила о старте сбора средств на русскую озвучку Metal Gear Solid Delta: Snake Eater - масштабного ремейка культовой игры. Для создания озвучки потребуется 475 тысяч рублей.

Студия отмечает, что франшиза остаётся знаковой даже спустя годы благодаря глубине сюжета и неповторимой атмосфере. Ремейк бережно сохраняет дух оригинала, но при этом выглядит как современное AAA-произведение, что, по мнению студии, делает его достойным полноценной локализации с профессиональным дубляжом.

Cool-Games уверена, что для русскоязычных игроков возможность услышать историю Снейка на родном языке придаст ещё больше драматизма и позволит глубже прочувствовать все нюансы легендарного сюжета.

Студия Cool-Games известна русскими озвучками для таких игр, как: Fallout: New Vegas, Fallout 4, Vampyr, Alone in the Dark и ряда других проектов.