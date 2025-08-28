Студия Cool-Games объявила о сборе средств на русскую озвучку MGS Delta: Snake Eater - необходимо 475 тысяч рублей

Студия Cool-Games объявила о старте сбора средств на русскую озвучку Metal Gear Solid Delta: Snake Eater - масштабного ремейка культовой игры. Для создания озвучки потребуется 475 тысяч рублей.
Студия отмечает, что франшиза остаётся знаковой даже спустя годы благодаря глубине сюжета и неповторимой атмосфере. Ремейк бережно сохраняет дух оригинала, но при этом выглядит как современное AAA-произведение, что, по мнению студии, делает его достойным полноценной локализации с профессиональным дубляжом.
Cool-Games уверена, что для русскоязычных игроков возможность услышать историю Снейка на родном языке придаст ещё больше драматизма и позволит глубже прочувствовать все нюансы легендарного сюжета.
Студия Cool-Games известна русскими озвучками для таких игр, как: Fallout: New Vegas, Fallout 4, Vampyr, Alone in the Dark и ряда других проектов.
Ну справедливости ради в игре действительно очень много диалогов которые можешь не успевать читать поэтому озвучка не повредит
Для людей которые скажут: Да зачем нужна эта озвучка оригинал и так хорош
Отвечаю: Да не спорю оригинал хорош но не все могут быстро читать субтитры да и оригинал ни кто не отбирает
в серии мгс очень много букф серьезна? это финиш ребятки ....
ох уж эти студии гвнозвучки с их аппетитами
Да выбирают вечно игры Которые мне не особо интересно 🤣
Расскажи, а сколько должно стоить время актеров потраченное на дубляж?
а там есть актеры? я думал они их в метро нашли
Когда я слышу про "сбор средств" (неважно на что), то сразу представляются ловкие люди, которые разводят лохов на бабло.
Они фолыч 4 уже лет 5 не могут закончить, а тут снова за новый проект берутся.
Главное собрать денег)
С одной стороны хотелось бы русскую озвучку но с другой стороны у Снейка в оригинале очень крутой голос и переплюнуть его вряд ли получится.Но в любом случае русская озвучка не помешает и ради интереса один раз можно будет пройти на русском.
Норм.
Вампир топчик.
пф азаахахах, пускай идут работать, фанаты кривейшего геймдизайна, паххахаха
жду коммента Janekste о том, какая там убогая озвучка на убогом английском языке, и как прекрасно игра зазвучит на нашем великом и могучем
Нрайца! Но есть мнение, что если приложить сэмпл к анонсу, сбор средств пойдет быстрее.
Норм, кинцо озаучат. Кодзима гений.