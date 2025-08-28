ЧАТ ИГРЫ
на главную
об игре
Metal Gear Solid Delta: Snake Eater 17.11.2004
Экшен, Адвенчура, Шутер, Стелс, Тактика, От третьего лица
8.5 655 оценок

Студия Cool-Games объявила о сборе средств на русскую озвучку MGS Delta: Snake Eater - необходимо 475 тысяч рублей

AceTheKing AceTheKing

Студия Cool-Games объявила о старте сбора средств на русскую озвучку Metal Gear Solid Delta: Snake Eater - масштабного ремейка культовой игры. Для создания озвучки потребуется 475 тысяч рублей.

Студия отмечает, что франшиза остаётся знаковой даже спустя годы благодаря глубине сюжета и неповторимой атмосфере. Ремейк бережно сохраняет дух оригинала, но при этом выглядит как современное AAA-произведение, что, по мнению студии, делает его достойным полноценной локализации с профессиональным дубляжом.

Cool-Games уверена, что для русскоязычных игроков возможность услышать историю Снейка на родном языке придаст ещё больше драматизма и позволит глубже прочувствовать все нюансы легендарного сюжета.

Студия Cool-Games известна русскими озвучками для таких игр, как: Fallout: New Vegas, Fallout 4, Vampyr, Alone in the Dark и ряда других проектов.

12
19
Комментарии: 19
Ваш комментарий
Ely Maze

Ну справедливости ради в игре действительно очень много диалогов которые можешь не успевать читать поэтому озвучка не повредит

Для людей которые скажут: Да зачем нужна эта озвучка оригинал и так хорош

Отвечаю: Да не спорю оригинал хорош но не все могут быстро читать субтитры да и оригинал ни кто не отбирает

11
Alex40001

в серии мгс очень много букф серьезна? это финиш ребятки ....

Alex40001

ох уж эти студии гвнозвучки с их аппетитами

6
Артем Спартаков

Да выбирают вечно игры Которые мне не особо интересно 🤣

4
chaospaladin
с их аппетитами

Расскажи, а сколько должно стоить время актеров потраченное на дубляж?

6
Alex40001 chaospaladin

а там есть актеры? я думал они их в метро нашли

3
Ahnx

Когда я слышу про "сбор средств" (неважно на что), то сразу представляются ловкие люди, которые разводят лохов на бабло.

6
Lady_Leda

Они фолыч 4 уже лет 5 не могут закончить, а тут снова за новый проект берутся.

4
LayTam75

Главное собрать денег)

2
XeNTRoN

С одной стороны хотелось бы русскую озвучку но с другой стороны у Снейка в оригинале очень крутой голос и переплюнуть его вряд ли получится.Но в любом случае русская озвучка не помешает и ради интереса один раз можно будет пройти на русском.

3
SoRaS3

Норм.

Вампир топчик.

2
Trinity_ExDeath

пф азаахахах, пускай идут работать, фанаты кривейшего геймдизайна, паххахаха

2
JIoMTuK

жду коммента Janekste о том, какая там убогая озвучка на убогом английском языке, и как прекрасно игра зазвучит на нашем великом и могучем

2
F0XDIE

Нрайца! Но есть мнение, что если приложить сэмпл к анонсу, сбор средств пойдет быстрее.

2
hpi

Норм, кинцо озаучат. Кодзима гений.

1
ЗАГРУЗИТЬ ВСЕ КОММЕНТАРИИ