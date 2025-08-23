ЧАТ ИГРЫ
Metal Gear Solid Delta: Snake Eater 17.11.2004
Экшен, Адвенчура, Шутер, Стелс, Тактика, От третьего лица
8.6 597 оценок

Успех ремейка Metal Gear Solid 3 может открыть дорогу целой серии переизданий

butcher69 butcher69

Продюсеры Metal Gear Solid Delta: Snake Eater заявили, что успех игры может стать отправной точкой для целой линейки ремейков классических частей серии. Однако пока все внимание команды сосредоточено исключительно на возвращении культовой истории Нэйкед Снейка.

В интервью Game Informer Нориаки Окамура и Юджи Корекадо подчеркнули, что конкретных планов по следующим ремейкам у Konami нет. По их словам, сейчас приоритет — сделать Delta максимально качественным проектом, который понравится как ветеранам серии, так и новичкам. Если же сообщество захочет увидеть больше обновленных игр, компания «с удовольствием рассмотрит» возможность создания новых проектов.

«Мы всегда думаем о будущем Metal Gear, но сегодня мы сосредоточены только на Delta. Наша цель — подарить лучшую версию этой игры нынешнему поколению», — отметили разработчики.

Первые отклики от международной прессы на Snake Eater Remake уже положительные, и многие отмечают бережный подход к оригиналу. Теперь слово за игроками: релиз Metal Gear Solid Delta: Snake Eater состоится 28 августа на PC, PS5 и Xbox Series X|S. Если игра станет хитом, вполне возможно, что поклонники серии дождутся современных версий и других легендарных частей Metal Gear.

Комментарии: 39
ka27

Только 1 жду, с неё и надо было начинать, она постарее будет. Перепроходил больше 5 лет назад, но хотелось бы и в новую уже сыграть...

SexualHarassmentPanda

А на самой Соньке не было крупных переизданий первой части? Забавно на самом деле что они уже молятся на серию переизданий а про новую номерную часть судя по всему уже даже разговоров нет. Но первая топ да я согласен.

MrGrave

Попробуй Twin Snakes - это ремейк для Gamecube на движке мгс2. Это конечно не очередное современное чудо на пятом анриле - но ремейк всё одно дарит новые впечатления. И выглядит довольно хорошо, разве что придётся чуть с эмулятором повозиться.

Антон Радикалушкин MrGrave

в ремейке тотально сломанный геймплей, если катсцены аля супер герои и матрица еще вкусовщина, то в геймплее игра просела очень мощно =(

CRAZY rock GAME

Вы сначала оптимизацию научитесь делать

Serj77777

А может и не открыть.)"По их словам, сейчас приоритет — сделать Delta максимально качественным проектом",это поэтому в игре лок на 60 кадрах?)

Константин335

60 кадров вполне достаточно для комфортной игры

Serj77777 Константин335

Для сонибоя это праздник,не сомневаюсь.) Я привык к более высокому фреймрейту и максимальное качество для меня,подразумевает более высокую частоту кадров.)

Константин335 Serj77777

Вот уверен дай тебе поиграть в 60 фпс и больше, но что бы ты не знал сколько фпс, ты бы и не отличил даже

Uilenspiegel

Честно пофиг на ремейк. Графоний там такой мне и запомнился. Мне больше интересно что они дальше делать будут.

Будет ремейк пис волкер или нет. Портабл опс то вряд ли.

cthulhu42

Скорее всего если прям стрельнёт то сделают как минимум первую часть, а дальше как пойдёт.

Sspk cthulhu42

Первую часть было бы очень круто увидеть! The Twin Snakes всё-таки что-то не то)

Uilenspiegel cthulhu42

Да вот нафиг бы. Скакать из части в часть. Начали делать так делайте по порядку.

Сдал Пост Малоне

2
cthulhu42

Так они над дальнейшим ремешками задумываются. А коллекция не ремейк всё таки.

Scerkrou7

" максимально качественным проектом"

Лок не 60 кадров чек

Отсутствие поддержки широкоформатных монитор чек

Первые тесты Metal Gear Solid Delta на PS5 и PS5 Pro выявили проблемы с производительностью чек. А так да, они. За качество умрут

Roayal cat

У урины 5 проблемы с производитеьностью на любом железе.

SnobbishGhost

Конечно сами то нового ничего придумать не могут, лишь переиздавать

