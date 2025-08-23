Успех ремейка Metal Gear Solid 3 может открыть дорогу целой серии переизданий

Продюсеры Metal Gear Solid Delta: Snake Eater заявили, что успех игры может стать отправной точкой для целой линейки ремейков классических частей серии. Однако пока все внимание команды сосредоточено исключительно на возвращении культовой истории Нэйкед Снейка.
В интервью Game Informer Нориаки Окамура и Юджи Корекадо подчеркнули, что конкретных планов по следующим ремейкам у Konami нет. По их словам, сейчас приоритет — сделать Delta максимально качественным проектом, который понравится как ветеранам серии, так и новичкам. Если же сообщество захочет увидеть больше обновленных игр, компания «с удовольствием рассмотрит» возможность создания новых проектов.
«Мы всегда думаем о будущем Metal Gear, но сегодня мы сосредоточены только на Delta. Наша цель — подарить лучшую версию этой игры нынешнему поколению», — отметили разработчики.
Первые отклики от международной прессы на Snake Eater Remake уже положительные, и многие отмечают бережный подход к оригиналу. Теперь слово за игроками: релиз Metal Gear Solid Delta: Snake Eater состоится 28 августа на PC, PS5 и Xbox Series X|S. Если игра станет хитом, вполне возможно, что поклонники серии дождутся современных версий и других легендарных частей Metal Gear.
Только 1 жду, с неё и надо было начинать, она постарее будет. Перепроходил больше 5 лет назад, но хотелось бы и в новую уже сыграть...
А на самой Соньке не было крупных переизданий первой части? Забавно на самом деле что они уже молятся на серию переизданий а про новую номерную часть судя по всему уже даже разговоров нет. Но первая топ да я согласен.
Попробуй Twin Snakes - это ремейк для Gamecube на движке мгс2. Это конечно не очередное современное чудо на пятом анриле - но ремейк всё одно дарит новые впечатления. И выглядит довольно хорошо, разве что придётся чуть с эмулятором повозиться.
в ремейке тотально сломанный геймплей, если катсцены аля супер герои и матрица еще вкусовщина, то в геймплее игра просела очень мощно =(
Вы сначала оптимизацию научитесь делать
А может и не открыть.)"По их словам, сейчас приоритет — сделать Delta максимально качественным проектом",это поэтому в игре лок на 60 кадрах?)
60 кадров вполне достаточно для комфортной игры
Для сонибоя это праздник,не сомневаюсь.) Я привык к более высокому фреймрейту и максимальное качество для меня,подразумевает более высокую частоту кадров.)
Вот уверен дай тебе поиграть в 60 фпс и больше, но что бы ты не знал сколько фпс, ты бы и не отличил даже
Честно пофиг на ремейк. Графоний там такой мне и запомнился. Мне больше интересно что они дальше делать будут.
Будет ремейк пис волкер или нет. Портабл опс то вряд ли.
Скорее всего если прям стрельнёт то сделают как минимум первую часть, а дальше как пойдёт.
Первую часть было бы очень круто увидеть! The Twin Snakes всё-таки что-то не то)
Да вот нафиг бы. Скакать из части в часть. Начали делать так делайте по порядку.
Там типы Master Collection Vol.2 ждут второй год, а они только задумываются ватафак
Так они над дальнейшим ремешками задумываются. А коллекция не ремейк всё таки.
" максимально качественным проектом"
Лок не 60 кадров чек
Отсутствие поддержки широкоформатных монитор чек
Первые тесты Metal Gear Solid Delta на PS5 и PS5 Pro выявили проблемы с производительностью чек. А так да, они. За качество умрут
У урины 5 проблемы с производитеьностью на любом железе.
Конечно сами то нового ничего придумать не могут, лишь переиздавать