Успех ремейка Metal Gear Solid 3 может открыть дорогу целой серии переизданий

Продюсеры Metal Gear Solid Delta: Snake Eater заявили, что успех игры может стать отправной точкой для целой линейки ремейков классических частей серии. Однако пока все внимание команды сосредоточено исключительно на возвращении культовой истории Нэйкед Снейка.

В интервью Game Informer Нориаки Окамура и Юджи Корекадо подчеркнули, что конкретных планов по следующим ремейкам у Konami нет. По их словам, сейчас приоритет — сделать Delta максимально качественным проектом, который понравится как ветеранам серии, так и новичкам. Если же сообщество захочет увидеть больше обновленных игр, компания «с удовольствием рассмотрит» возможность создания новых проектов.

«Мы всегда думаем о будущем Metal Gear, но сегодня мы сосредоточены только на Delta. Наша цель — подарить лучшую версию этой игры нынешнему поколению», — отметили разработчики.

Первые отклики от международной прессы на Snake Eater Remake уже положительные, и многие отмечают бережный подход к оригиналу. Теперь слово за игроками: релиз Metal Gear Solid Delta: Snake Eater состоится 28 августа на PC, PS5 и Xbox Series X|S. Если игра станет хитом, вполне возможно, что поклонники серии дождутся современных версий и других легендарных частей Metal Gear.