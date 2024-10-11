В Metal Gear Solid Delta появятся новые эпизоды с участием оригинальных актеров

Как известно, в Metal Gear Solid Delta: Snake Eater будут звучать оригинальные голоса из знаменитой шпионской игры, пусть и прошедшие ремастеринг. Однако, как оказалось, в игре также будут звучать и ранее не звучавшие записи с участием актеров-ветеранов.

Так, Джим Пиддок, озвучивающий Майора Зеро, подтвердил, что он принимал участие в «некоторых» записях для ремейка, и гарантировал наличие Лори Алан, известной по роли The Boss.

«Да. Мы на борту. Несколько новых записей с оригинальным составом. Я - Майор Зеро и всегда им буду. Снова и снова», - написал он в посте в сети X.

Ранее в этом месяце Дэвид Хейтер, озвучивающий Солида Снейка, сообщил, что возвращается к роли для какого-то таинственного проекта. Возможно, что речь идет о ремейке Metal Gear Solid 3.

Metal Gear Solid Delta: Snake Eater обещает стать точным переосмыслением классической игры для PlayStation 2. Новое поколение геймеров и преданных поклонников сможет узнать историю происхождения знаменитого Большого Босса и стать свидетелями того, как создавалась его легенда в ходе операции Snake Eater.

Metal Gear Solid Delta: Snake Eater выйдет на PS5, ПК с Windows и Xbox Series X|S, дата релиза будет объявлена ​​позднее..