В Metal Gear Solid Delta появятся новые эпизоды с участием оригинальных актеров

Как известно, в Metal Gear Solid Delta: Snake Eater будут звучать оригинальные голоса из знаменитой шпионской игры, пусть и прошедшие ремастеринг. Однако, как оказалось, в игре также будут звучать и ранее не звучавшие записи с участием актеров-ветеранов.
Так, Джим Пиддок, озвучивающий Майора Зеро, подтвердил, что он принимал участие в «некоторых» записях для ремейка, и гарантировал наличие Лори Алан, известной по роли The Boss.
«Да. Мы на борту. Несколько новых записей с оригинальным составом. Я - Майор Зеро и всегда им буду. Снова и снова», - написал он в посте в сети X.
Ранее в этом месяце Дэвид Хейтер, озвучивающий Солида Снейка, сообщил, что возвращается к роли для какого-то таинственного проекта. Возможно, что речь идет о ремейке Metal Gear Solid 3.
Metal Gear Solid Delta: Snake Eater обещает стать точным переосмыслением классической игры для PlayStation 2. Новое поколение геймеров и преданных поклонников сможет узнать историю происхождения знаменитого Большого Босса и стать свидетелями того, как создавалась его легенда в ходе операции Snake Eater.
Metal Gear Solid Delta: Snake Eater выйдет на PS5, ПК с Windows и Xbox Series X|S, дата релиза будет объявлена позднее..
Этот ремейк - единственная причина почему еще даже не начинал MGS3 даже оригинальный. Скорее бы уже дату сказали
Лучше бы хейтер мгс 5 заставили озвучить
Буквально пару дней назад перепрошел на компе пятую часть (прям полностью, со всеми скрытыми фишками и заморочками), а вчера - на эмуляторе "добил" Peace Walker, и для себя сделал вывод, что, кажется, даже лучше, что в пятой части озвучивал Снейков не Дэвид Хейтер. В пятой части ГГ, в общем-то, и не говорит почти совсем, а когда говорит - сложно представить там голос Дэвида. Разве что в больнице и в эпилоге, когда перед ГГ правду раскрывают. Но тогда, если бы Хэйтер озвучивал персонажей, то прям с первой минуты было бы очевиден сюжетный поворот финала. Было бы сходу очевидно, что человек с замотанным лицом в больнице - и есть настоящий Снейк, по голосу бы было ясно это сразу. И сразу были бы вопросы о том, за кого мы играем тогда... А тот, за кого мы играем, как раз-таки, и почти не говорит - в любой другой части ГГ за один диалог по кодеку выдавал больше фраз, чем ГГ пятой части за всю игру, хотя в кат-сценах всегда присутствует и стоит молча рядом. Сделано, очевидно, для того, чтобы к финалу стало очевидно, что главный герой пятой части - это сам игрок за клавой / мышью или с геймпадом в руках))
Все эти глупые аргументы о том, что правильным решением было то, что Венома озвучил не Хейтер разбиваются об простой факт, что в японской озвучке Акио Оцука как озвучивал Биг Босса/Венома так и озвучивает
Многие фанаты просто не хотят принимать тот факт, что у Кодзимы крышу сносит от голливудских персон, и что ему просто нужен был голливудский голос даже вместо всеми любого Хейтера, о котором никто не жаловался пока не появился такой тренд среди последователей культа Кодзимы с выходом TPP.
И то, что Кифер почти не говорит в игре (Всего 20 минут диалогов ЛОЛ), именно следствие его голливудского статуса. Платить ему просто напросто слишком накладно.
Но видимо Кодзиме транжирование бюджета на именитых лиц, вместо непосредственно игровых моментов, это целесообразная трата. Как и в случае с Death Stranding
Тут есть 2 особенности. 1) японский актер озвучки остался прежним, хэйтера заменили не из за твиста, а потому что Дэвид критиковал идеи и сценарии ,, гения,,
2) сценарий фантома столь дырявый , что о главном твитче знали те, кто прошли граунд зирос, еще этот спойлер палил скриншот в стиме , еще подсказки в начале игры + те кто не боялся спойлеров за долго до релиза узнали это, но ключевое, что в граундзирос все спойлерится :)
Кодзима пытался заменить Хейтера еще со временем МГС3 устраивая ему пробы для каждой новой игры. Курт Рассел в свое время его отшил
Все эти ремейки это верните мой 2003-2005 вот сотрите мафию , Resident Evil 4, Silent Hill 2 сделали. Делают Готику, Max Pune1-2 , Prince of Persia, Splinter Cell, ну и Metal Gear Solid 3: Snake Eater все хиты тех лет ) А там в те годы еще кладезь хитов которые можно вернуть, например Need for Speed Unbound и куча всего еще // Александр Борисов