В Metal Gear Solid Delta: Snake Eater можно будет проматывать катсцены или ставить их на паузу

Недавно в сети появился геймплей Metal Gear Solid Delta: Snake Eater с выставки TGS 2024. В нём игроки обнаружили некоторые приятные функции, о которых не сообщали разработчики.

В ремейке можно будет ставить диалоги и сцены на паузу и возобновлять их в удобное время. Учитывая то, что некоторые катсцены в игре довольно продолжительные - это будет приятным улучшением для игроков, если им понадобится сделать перерыв. Так же стало известно о том, что в ремейке можно будет пропустить катсцену целиком - эта опция наверняка пригодится игрокам при перепрохождении игры.

Metal Gear Solid Delta: Snake Eater выйдет на PC, PS5 и Xbox Series X/S. На данный момент дата выхода игры неизвестна.