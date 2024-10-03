В Metal Gear Solid Delta: Snake Eater можно будет проматывать катсцены или ставить их на паузу

Недавно в сети появился геймплей Metal Gear Solid Delta: Snake Eater с выставки TGS 2024. В нём игроки обнаружили некоторые приятные функции, о которых не сообщали разработчики.
В ремейке можно будет ставить диалоги и сцены на паузу и возобновлять их в удобное время. Учитывая то, что некоторые катсцены в игре довольно продолжительные - это будет приятным улучшением для игроков, если им понадобится сделать перерыв. Так же стало известно о том, что в ремейке можно будет пропустить катсцену целиком - эта опция наверняка пригодится игрокам при перепрохождении игры.
Metal Gear Solid Delta: Snake Eater выйдет на PC, PS5 и Xbox Series X/S. На данный момент дата выхода игры неизвестна.
Забытые технологии древних.
А вообще, каждый раз когда ты пропускаешь кат сцену в мире грустит один Кодзима.
Непропускаемые катсцены это часто повод удалить игру. Так что тут молодцы. Я уже забыл когда не пропускал катсцены в играх. Так как это обычно однообразная тупая муть и бесконечный самоповтор. Конечно, есть исключения. Как, например, и эта игра.
Хелблейд с мужиком)))
и пестиком!
Кэпком осовременила ремейки так, что эти ремейки не каноничны , две стороны одной медали
Лол. В этих играх трогать ничего нельзя. Фанаты сожрут и я тоже.
У капком норм ремейк это ремейк первой и четвёртой.
Дальше они скатывались. Второй был так себе. Ну а третий гoвно. Так что и они не святые. А за изменение чего то в sh и mgs по хлебалу получишь.
Потому что это большой экшончик от третьего лица с кучей пух. А в sh сражения никогда не были основой. Это не стрелялка.
Да и mgs тоже.
емнип, так их и в оригинале можно было скипать, в ng+, а в subsistence уже когда хочешь. а вообще забавно, как элементарные вещи падаются как что-то существенное. на оф. сайте даже камера из-за спины представлена как омг какое нововведение.
Так это в любой игре по умолчанию должно быть.
А кнопка выхода из игры будет?
А переключатель выключить абсолютно все кат сцены будет? Такой переключатель нужен во всех играх.