В Metal Gear Solid Delta Snake Eater появятся новые диалоги, подтвердили актеры озвучки

Актеры озвучки Metal Gear Solid 3/Metal Gear Solid Delta Snake Eater: Лори Алан, Джоди Бенсон и Дэвид Хейтер

Дэвид Хейтер, наиболее известный как английский актер, озвучивавший Снейка, рассказал, что львиная доля озвучки в Metal Gear Delta: Snake Eater взята из оригинала 2004 года, он и еще несколько англоязычных актеров вернулись в кабину для работы над озвучкой, чтобы доработать своих персонажей.

Лори Алан и Джоди Бенсон, которые озвучивали в английской версии Босса и Еву соответственно, рассказали, что 20-летняя пауза, проведенная вдали от своих персонажей, никак не повлияла на их игру. Наоборот, это дало им больше времени для размышлений о личностях и отношениях своих персонажей: "Они мариновались в своих любовных приключениях, ссорах и отношениях, поэтому буквально не требуется времени, чтобы вникнуть в этих персонажей", — сказал Алан. Бэнсон в свою очередь говорит о том, что 20 лет добавились к их истории вместе с их персонажами: "Это облегчило наше воссоединение с персонажами и позволило привнести в них что-то новое".

Хотя ролик из серии METAL GEAR SOLID: Legacy послужил официальным заявлением Konami о том, что в Metal Gear Delta: Snake Eater появится новая озвучка, сам Хейтер намекал об этом еще за месяц до этого. В посте X, датируемом 4 октября 2024 года, Хейтер сообщил, что ему предстоит сыграть роль, которую он давно не играл. В следующем посте Хейтер опубликовал гифку с изображением Снейка из Metal Gear Solid Delta: Snake Eater, тем самым подтвердив, что он вернется к роли Снейка в ремейке.

На данный момент у Metal Gear Solid Delta: Snake Eater пока не имеет даты выхода, но по словам продюсера Нориаки Окамуры, фанатам игры не придется ждать «много-много лет». Римейк выйдет на Xbox Series X/S, PS5 и PC.