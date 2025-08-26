В Metal Gear Solid Delta сохранили знаменитый подъём по лестнице

IGN опубликовал короткий геймплейный ролик, демонстрирующий культовую сцену из Metal Gear Solid Delta: Snake Eater, которая вновь вызвала бурные эмоции у поклонников серии.

В ролике Снейк поднимается по длинной лестнице под песню «Snake Eater» в исполнении Синтии Харрелл. Композиция Норихико Хибино явно вдохновлена ​​классическими темами фильмов о Джеймсе Бонде, а её сложные аранжировки идеально дополняют вокал Харрелл.

Хидео Кодзима блестяще поместил эту песню в ключевой момент игры, придав ей уникальный характер и глубоко запечатлев в памяти игроков. Сегодня «Snake Eater» считается одной из лучших песен, когда-либо написанных для видеоигр, идеально передающей атмосферу и тон кампании.

Ремейк Metal Gear Solid Delta: Snake Eater от Konami не уступает оригиналу — разработчики реализовали более красивую графику (хотя рецензенты жалуются на проблемы с Unreal Engine 5) и внесли ряд небольших, но важных улучшений, обогащая общее впечатление привлекательными дополнениями. Игра сохраняет дух оригинала, гарантируя, что фанаты не будут скучать по версии прошлых лет.

Остаётся вопрос, решит ли Konami продолжить серию и взяться за создание новой главы в этой культовой франшизе.