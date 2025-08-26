В Metal Gear Solid Delta сохранили знаменитый подъём по лестнице

IGN опубликовал короткий геймплейный ролик, демонстрирующий культовую сцену из Metal Gear Solid Delta: Snake Eater, которая вновь вызвала бурные эмоции у поклонников серии.
В ролике Снейк поднимается по длинной лестнице под песню «Snake Eater» в исполнении Синтии Харрелл. Композиция Норихико Хибино явно вдохновлена классическими темами фильмов о Джеймсе Бонде, а её сложные аранжировки идеально дополняют вокал Харрелл.
Хидео Кодзима блестяще поместил эту песню в ключевой момент игры, придав ей уникальный характер и глубоко запечатлев в памяти игроков. Сегодня «Snake Eater» считается одной из лучших песен, когда-либо написанных для видеоигр, идеально передающей атмосферу и тон кампании.
Ремейк Metal Gear Solid Delta: Snake Eater от Konami не уступает оригиналу — разработчики реализовали более красивую графику (хотя рецензенты жалуются на проблемы с Unreal Engine 5) и внесли ряд небольших, но важных улучшений, обогащая общее впечатление привлекательными дополнениями. Игра сохраняет дух оригинала, гарантируя, что фанаты не будут скучать по версии прошлых лет.
Остаётся вопрос, решит ли Konami продолжить серию и взяться за создание новой главы в этой культовой франшизе.
о, даааааа...
что то локальное, типа мема что ли. короче, я вот не шарю за это, поугарал ) это наверно для тех людей кто до сих пор виниловые пластинки слушает. короче, изыск и утонченность. походу надо прочувствовать. 2 мин по лестнице подниматься )
Там же песня ну)))
Может, в контексте это и круто, ну там, если он перед этим пристрелил кого-то важного.
А по факту это 2 мин зацикленной анимации под песенку, каких миллион. Никаких признаков усталости, никакого сильного моно\диалога. Типичная глупость от авторов "#кодзимагений"
Ого, вау
Афигенно! Такое решение большая редкость! Мне особо помнятся речи капитана Шепарда, когда выбираешь что он будет говорить и он воодушевляет команду. В каждой части он так делает.
Там все сохранили, даже порт с эмулятора ps3 с визуалом UE5
Игра уже есть в зелёном магазине.
Наверное эта сцена самая впечатляющая за всю игру. Вроде ничего не происходит. Вроде просто лезешь по лестнице. Но такие классные ощущения после того, когда наконец добрался до верха. Лез лез лез, а потом вдруг вылез и вздохнул свободы полную грудь. Будто бы целого босса завалил. Да - эта лестница полноценный босс игры, я бы сказал, в плане ощущений. Словами не описать всех моих восторгов от этой лестницы. Её нужно прочувствовать на кончиках пальцев при самостоятельной игре. На видео роликах немного не те ощущения. Эта сцена ещё одно доказательство гениальности Кодзимы. Точка.
А как они могли ее вырезать то) Это же канон. С хрена ее вырезать то? Тогда вообще половину игры надо вырезать. Правильно всё сделали.