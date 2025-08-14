В онлайн-режиме Metal Gear Solid Delta: Snake Eater не будет кроссплатформенной игры

Японская компания Konami официально объявила, что онлайн-режим «Охота на лис» из Metal Gear Solid Delta: Snake Eater не будет поддерживать кроссплатформенную игру между платформами (ПК, PS5 и Xbox Series).

Стоит отметить, что режим «Охота на лис» (Fox Hunt) не будет доступен на старте игры, запланированном на 28 августа 2025 года, но появится позже, возможно, в ноябре этого года.

Fox Hunt — это онлайн-режим, ориентированный на скрытность и выживание, который описывается как эволюция камуфляжа и пряток, предлагающий уникальный игровой опыт для франшизы Metal Gear.

В сообщении в социальных сетях Konami заявила:

Что касается сетевого режима боя «Охота на лис» в Metal Gear Solid Delta: Snake Eater, то кроссплатформенной поддержки не будет.

Ранее Konami подчеркивала, что «Охота на лис» — это не ремейк Metal Gear Online, а новый режим, разработанный для адаптации к текущему многопользовательскому игровому ландшафту, который значительно изменился со времён MGO.

Metal Gear Solid Delta: Snake Eater выйдет 28 августа на ПК, PS5 и Xbox Series S|X.