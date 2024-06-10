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Metal Gear Solid Delta: Snake Eater 17.11.2004
Экшен, Шутер, Стелс, Тактика, От третьего лица
8.9 467 оценок

В ремейке Metal Gear Solid 3 будет новое управление и динамическая система повреждений

Gruz_
Новости

Вчера в рамках Xbox Games Showcase компания Konami показала свежий геймплей Metal Gear Solid Delta: Snake Eater. И хотя визуальная составляющая выглядит довольно неплохо благодаря использованию движка Unreal Engine 5, это скорее аккуратный ремейк, чем масштабные изменения.

К счастью, Konami обновила официальный сайт игры, чтобы раскрыть некоторые новые детали, которые, возможно, не были очевидны по трейлеру. Помимо визуальной составляющей, которая «оживляет дикую природу джунглей, лесов и болот в изысканных деталях», в игре реализована более тонкая детализация лиц. К ним относятся морщины, поры и даже отдельные движения для глаз и радужной оболочки, что приводит к «богатой и эмоциональной лицевой анимации».

Впрочем, куда более впечатляюще звучит обновленная система повреждений в бою. Все полученные травмы, от ссадин до пулевых ранений, будут отображаться в реальном времени, вплоть до износа одежды. А еще на теле героя навсегда останутся шрамы, которые «расскажут историю уникального путешествия каждого игрока в игре».

Metal Gear Solid Delta: Snake Eater выйдет на Xbox Series X/S, PS5 и PC. PlayStation назначила выход игры на 2024 год, но, по последним слухам, он может быть перенесен на 2025 год.

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Комментарии: 5
Ваш комментарий
saa0891
Впрочем, куда более впечатляюще звучит обновленная система повреждений в бою. Все полученные травмы, от ссадин до пулевых ранений, будут отображаться в реальном времени, вплоть до износа одежды.
Спойлер
0
Denv3r 13

Минусуют геи, видимо

-1
Rorschach93

звучит очень здорово

-1
JackReacher

Это будет отвал башка, вот увидите. Один из лучших ремейков

-2
Satana Mogila

Я бы даже сказал один из римейков всех времен

-2