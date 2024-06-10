В ремейке Metal Gear Solid 3 будет новое управление и динамическая система повреждений

Вчера в рамках Xbox Games Showcase компания Konami показала свежий геймплей Metal Gear Solid Delta: Snake Eater. И хотя визуальная составляющая выглядит довольно неплохо благодаря использованию движка Unreal Engine 5, это скорее аккуратный ремейк, чем масштабные изменения.
К счастью, Konami обновила официальный сайт игры, чтобы раскрыть некоторые новые детали, которые, возможно, не были очевидны по трейлеру. Помимо визуальной составляющей, которая «оживляет дикую природу джунглей, лесов и болот в изысканных деталях», в игре реализована более тонкая детализация лиц. К ним относятся морщины, поры и даже отдельные движения для глаз и радужной оболочки, что приводит к «богатой и эмоциональной лицевой анимации».
Впрочем, куда более впечатляюще звучит обновленная система повреждений в бою. Все полученные травмы, от ссадин до пулевых ранений, будут отображаться в реальном времени, вплоть до износа одежды. А еще на теле героя навсегда останутся шрамы, которые «расскажут историю уникального путешествия каждого игрока в игре».
Metal Gear Solid Delta: Snake Eater выйдет на Xbox Series X/S, PS5 и PC. PlayStation назначила выход игры на 2024 год, но, по последним слухам, он может быть перенесен на 2025 год.
Минусуют геи, видимо
звучит очень здорово
Это будет отвал башка, вот увидите. Один из лучших ремейков
Я бы даже сказал один из римейков всех времен