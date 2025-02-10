В сети появилось покадровое сравнение нового трейлера Metal Gear Solid Delta: Snake Eater с оригинальной игрой

Недавно в сети появился новый трейлер Metal Gear Solid Delta: Snake Eater, благодаря которому так же стала известна дата выхода игры:
Пользователи решили сравнить кадры из трейлер ремейка с оригинальной игрой. Как можно заметить, ремейк в точности воссоздает катсцены из оригинальной игры, но при этом с заметно улучшенной графикой.
Релиз Metal Gear Solid Delta: Snake Eater состоится 28 августа на PC, PS5 и Xbox Series X/S.
Идеальный пример покадрового ремейка
Такой бы ремейк первой части
Вряд ли народ ринется покупать геймплей из 80-90вх лишь а графу +)
Так там такой же геймплей, как и в МТЛГР 3... если захотеть, то камеру немного поменять и пр. новые изменения, как и в МТЛГР Дельта
Там геймлпей как раз эталонный для стелса, ещё и тонна оригинальных идей и механик (начиная от гранатомета и ракеты которой можно управлять и заканчивая тем что ГГ может простудиться и начать чихать и это могут услышать враги, каждый босс просто шикарен), на новом движке в полном 3D и с нормальной камерой я бы с руками оторвал подобную игру, а то кроме Хитмена с его тупой песочницей развлеки себя сам больше ни кто к большому сожалению и не делает подобных стелсов.
Другое дело что Konami вряд ли будут делать ремейек первой части потому что уже есть ремейек для куба и неважно что он говёный и устаревший.
Базара нет, отлично! Ждём!!!
Тот редкий случай когда сразу видно что Konami действительно нормально и качественно поработали в отличии от их го*носборников где они палец о палец не ударили втюхивая древнее го*но мамонта за фул прайс.
C таким бы подходом сделали бы капком 3 ремейк !Цены бы им не было!А не сделать новую игру с нуля!
так там же фиксированная камера, а нынешним это не заходит
С фиксированной камерой и с видом от 3 лица!Чтобы каждый решил как играть!
У кэпков тоже выбор прикольный. Сделали ремейки не заменяющие оригинал, а находящиеся в своем собственном сюжетном таймлайне и никак не связаны со старыми играми серии. В итоге оригинал никто не отобрал + ремейки есть как свежий взгляд на старое .
А ещё режим с видом сверху и пошаговыми боями.