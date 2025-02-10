В сети появилось покадровое сравнение нового трейлера Metal Gear Solid Delta: Snake Eater с оригинальной игрой

Недавно в сети появился новый трейлер Metal Gear Solid Delta: Snake Eater, благодаря которому так же стала известна дата выхода игры:

Пользователи решили сравнить кадры из трейлер ремейка с оригинальной игрой. Как можно заметить, ремейк в точности воссоздает катсцены из оригинальной игры, но при этом с заметно улучшенной графикой.

Релиз Metal Gear Solid Delta: Snake Eater состоится 28 августа на PC, PS5 и Xbox Series X/S.