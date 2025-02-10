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Metal Gear Solid Delta: Snake Eater 17.11.2004
Экшен, Шутер, Стелс, Тактика, От третьего лица
8.7 542 оценки

В сети появилось покадровое сравнение нового трейлера Metal Gear Solid Delta: Snake Eater с оригинальной игрой

AceTheKing
Новости

Недавно в сети появился новый трейлер Metal Gear Solid Delta: Snake Eater, благодаря которому так же стала известна дата выхода игры:

Ремейк Metal Gear Solid 3 выйдет 28 августа - эффектный трейлер появился в сети раньше времени

Пользователи решили сравнить кадры из трейлер ремейка с оригинальной игрой. Как можно заметить, ремейк в точности воссоздает катсцены из оригинальной игры, но при этом с заметно улучшенной графикой.

+ ещё 3 картинки

Релиз Metal Gear Solid Delta: Snake Eater состоится 28 августа на PC, PS5 и Xbox Series X/S.

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Комментарии: 12
Ваш комментарий
Punisher1

Идеальный пример покадрового ремейка

8
ka27

Такой бы ремейк первой части

6
Антон Радикалушкин

Вряд ли народ ринется покупать геймплей из 80-90вх лишь а графу +)

-3
ka27 Антон Радикалушкин

Так там такой же геймплей, как и в МТЛГР 3... если захотеть, то камеру немного поменять и пр. новые изменения, как и в МТЛГР Дельта

1
saa0891 Антон Радикалушкин
Вряд ли народ ринется покупать геймплей из 80-90вх лишь а графу +)

Там геймлпей как раз эталонный для стелса, ещё и тонна оригинальных идей и механик (начиная от гранатомета и ракеты которой можно управлять и заканчивая тем что ГГ может простудиться и начать чихать и это могут услышать враги, каждый босс просто шикарен), на новом движке в полном 3D и с нормальной камерой я бы с руками оторвал подобную игру, а то кроме Хитмена с его тупой песочницей развлеки себя сам больше ни кто к большому сожалению и не делает подобных стелсов.

Другое дело что Konami вряд ли будут делать ремейек первой части потому что уже есть ремейек для куба и неважно что он говёный и устаревший.

0
askazanov

Базара нет, отлично! Ждём!!!

0
saa0891

Тот редкий случай когда сразу видно что Konami действительно нормально и качественно поработали в отличии от их го*носборников где они палец о палец не ударили втюхивая древнее го*но мамонта за фул прайс.

0
SERGEY-SP

C таким бы подходом сделали бы капком 3 ремейк !Цены бы им не было!А не сделать новую игру с нуля!

-3
брaтанчик

так там же фиксированная камера, а нынешним это не заходит

0
SERGEY-SP брaтанчик

С фиксированной камерой и с видом от 3 лица!Чтобы каждый решил как играть!

-2
Антон Радикалушкин SERGEY-SP

У кэпков тоже выбор прикольный. Сделали ремейки не заменяющие оригинал, а находящиеся в своем собственном сюжетном таймлайне и никак не связаны со старыми играми серии. В итоге оригинал никто не отобрал + ремейки есть как свежий взгляд на старое .

0
Lunersun SERGEY-SP

А ещё режим с видом сверху и пошаговыми боями.

1