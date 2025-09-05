За первые сутки было продано 1 миллион копий Metal Gear Solid Delta: Snake Eater

Metal Gear Solid Delta: Snake Eater — это грандиозное возвращение классической шпионской франшизы, представляющее собой точную интерпретацию третьей части игры, и, судя по всему, она демонстрирует весьма позитивные результаты.

Компания Konami только что сообщила, что игра достигла 1 миллиона проданных копий, включая как цифровые, так и физические продажи. Данные приведены по состоянию на 28 августа, официальную дату релиза игры, что означает, что этот результат был достигнут за короткий промежуток времени.

Metal Gear Solid Delta: Snake Eater доступна для PC, PlayStation 5 и Xbox Series X|S.